Рассказываем, что такое никотинамид и почему его считают универсальным средством, которое подходит для любого возраста и типа кожи.

Источник: Beauty Back Stage

Мы привыкли со скептицизмом относиться к "универсальным бьюти-средствам" и того, что один чудо-компонент способен решить наши проблемы, связанные с волосами или кожей. Но стремительная популярность никотинамида и восторженные отзывы женщин, которые уже испытали его на себе, заставляют пересмотреть свое отношение к популярным средствам на основе никотинамида.

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Сегодня мы разберемся, что такое никотинамид и почему он эффективен для любого возраста и типа кожи.

Что такое никотинамид



Витамин В3 для кожи / Фото Unsplash

Никотинамид или ниацинамид – это форма витамина В3, которая невероятно важна для здоровья кожи. Его дефицит в организме вызывает сухость, зуд, повышение чувствительности к солнцу и шелушение кожи.

Бренды, которые называют этот компонент "инновацией", лукавят. Это хорошо знакомый всем витамин B3, представленный в водорастворимой форме, которая легче проникает в клетки эпидермиса.

Действие компонента

Ни один производитель косметики не использовал бы никотинамид если бы он не приносил огромную пользу для кожи лица и тела. Он способен решать проблему регенерации кожи и бороться с нарушениями восстановительных процессов.

Все знают, что после 25 лет у людей снижается выработка коллагена и эластина: кожа начинает терять упругость, на теле появляются морщины, овал лица начинает размываться, а неправильный образ жизни выливается отечностью и серостью зон под глазами. Это все дополняется спецификой проблемной и жирной кожи. Постакне и прыщи еще труднее поддаются лечению и женщинам приходится все тщательнее подбирать не агрессивные и доступные средства для лечения и ухода за кожей.



Никотинамид в косметологии / Фото Unsplash

В свою очередь, наружное применение витамина В3 "перезапускает" процесс обновления клеток эпидермиса: выравнивает цвет кожи, ускоряет заживление акне и снижает реактивность, из-за которой ваше лицо краснеет после глиняных масок и кислотного пилинга. Как это работает?

Действие никотинамида направлено ​​на увеличение количества церамидов в эпидермисе. Именно они отвечают за барьерную функцию кожи и повышают способность организма противостоять перепадам температуры и обезвоживанию. Никотинамид способствует удержанию влаги в клетках кожи, помогает избежать раннего появления морщин. Он стимулирует микроциркуляцию, повышает эластичность и плотность кожи.

Каким средствам на его основе можно доверять

Витамин В3 популяризируется из-за ажиотажа вокруг продукции из Южной Кореи. Чаще всего его можно найти в сыворотках, которые работают по принципу ампульных средств для лица. Это оптимальная форма применения, которая подойдет и тем, кто страдает от сухости, и тем, кто не знает, как победить повышенную активность сальных желез.

Если вы хотите избавиться от акне, достаточно сыворотки в которой содержится 2–3% витамина В3 в составе. Для борьбы с морщинами нужно 5% активного компонента.