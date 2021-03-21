Начните день правильно – просыпайтесь вместе с утренней зарядкой, которую можно выполнять, не вставая с постели. 5-минутный комплекс упражнений зарядит энергией и хорошим настроением на весь рабочий день.

Фитнес-тренерша Лена Мандзюк поделилась простой зарядкой, которую следует выполнять каждое утро перед полноценным тренировкам. По словам тренершы, этот комплекс упражнений способен наполнить тело энергией и улучшить самочувствие.

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Для начала – займите удобное положение тела. Начните занятие с разминки шеи и плеч, задействуя каждую мышцу.

Далее тренерша рекомендует выполнить упражнения "кошка", "змейка" и "малыш". Каждая из них помогает укрепить спину и положительно влияет на растяжку.

Осторожно перейдите к ягодичному мостику:

стопы должны находиться на кровати,

ягодицы приподняты,

чтобы еще больше прогнуть спину, следует помочь себе руками.

Попробуйте перевести вес на носки и поднять каждую ножку. Зафиксируйтесь в каждой из предложенных поз.

Следующая поза поможет почувствовать все тело. Для ее выполнения сядьте в позу "лотоса", расправляя плечи. Переместитесь на ладонях вдоль кровати и опустите грудную клетку, прогибая поясницу.

Следующие упражнения помогут "разбудить" ноги и ягодичные мышцы. Займите исходное положение, переместившись на ладони и колени. Разомните ноги, совершая ими легкие махи.

В конце занятия выделите несколько минут для дыхательных упражнений и медитации.