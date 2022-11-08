Тривалий прийом аспірину без показань лікаря – це прямий шлях до низки небезпечних наслідків, які не змусять на себе чекати. Особливо небезпечними ці ліки будуть для людей похилого віку.

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Чим небезпечний аспірин

Таблетка навряд чи зашкодить, якщо її одноразово прийняти для знеболення. Раніше чимало вчених та медиків переконували, що регулярний прийом пігулок може перешкоджати розвитку раку товстої кишки, а також слугувати профілактикою з метою запобігання серцево-судинних захворювань. Останнім часом препарат викликав чимало сумнівів та суперечок, а Німецький фонд серця констатує, що ефект аспірину насправді має іншу сторону – негативний вплив. Його прийом з метою профілактики згущення крові може бути небезпечним.

Здоров'я серця

У 2021 році вчені провели дослідження і вияснили, що людям, які мають навіть незначні проблеми зі серцем, аспірин вживати не варто. Ліки можуть сприяти розвитку інфаркту у тих, хто курить, має високий кров'яний тиск, високий рівень холестерину або діабет.



Аспірин впливає на здоров'я серця / Фото Pexels

Кровотеча

Група дослідників з Університету Джорджії проаналізувала дані 1000 людей, які щодня протягом 5 років приймали аспірин. Вчені зафіксували у них зниження ризиків розвитку проблем із серцем. Натомість у низки учасників зафіксували випадки внутрішніх кровотеч, у тому числі в мозку та черевній порожнині.

Фахівці Цільової групи профілактичних служб США (USPSTF) також провели випробування з профілактичним прийомом низьких доз аспірину і повідомили, що людям, старшим 60 років, слід відмовитись від регулярного споживання аспірину через ризик внутрішньої кровотечі.

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Вплив на печінку та нирки

Зафіксували негативний вплив аспірину на печінку китайські дослідники. Вони попереджають, що препарат буде особливо небезпечним для тих, хто вже має хронічні порушення. Уникати вживання аспірину також рекомендують і людям з високим рівнем холестерину, серцево-судинними захворюваннями, проблемними нирками.

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Не забувайте і про негативний вплив аспірину / Фото Pexels

Рак

Раніше вважалось, що аспірин може ефективно захищати від деяких видів раку, поки це не спростували вчені. Вони провели дослідження, яке тривало 5 років та залучило 19 114 людей похилого віку з Австралії й США. Вияснилось, що препарат має смертельний вплив на здоров'я людей. Вчені зазначають, що регулярний прийом аспірину не лише збільшує ризики захворювання на рак, але й смертності, якщо людина вже хворіє, зокрема, на рак молочної залози, передміхурової залози, товстої кишки чи легень.