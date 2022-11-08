Следует быть тщательным к своему организму утром, это поможет обнаружить необычные сигналы, которые подает тело. Подробнее о симптомах рака читайте в нашем материале.

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Главные симптомы рака, которые проявляются утром

Усталость

Специалисты крупнейшей в мире независимой организации по исследованию рака Cancer Research UK сообщают, что люди, больные раком, часто сталкиваются с усталостью уже в первые часы дня. Этот симптом – результат деятельности раковых клеток, которые истощают организм и воруют запасы питательных веществ для роста и развития. Так энергии не хватает для восстановления тела, так что утром вы просыпаетесь уже уставшими.

Многие говорят, что это самый разрушительный побочный эффект из всех. Усталость, связанная с раком, может повлиять на вас физически, эмоционально и умственно,

– говорят ученые Cancer Research UK.

Исследователи онкологического центра отмечают, что такой симптом характерен для всех вдов рака, однако больше всего он выражен при раке крови. Это заболевание происходит из костного мозга, отвечающего за производство эритроцитов, переносящих кислород в различные части тела.

Тошнота



Утренняя тошнота может сигнализировать о раке / Фото Pexels

Утренняя тошнота характерна для людей, имеющих опухоли головного мозга, печени или желудочно-кишечного тракта. Симптом часто появляется на поздних стадиях рака. Согласно статистическим данным, 7 из 10 человек с поздней стадией сообщают о тошноте и рвоте.

Это может быть вызвано лечением химиотерапией или лучевой терапией, разрастанием рака, закупоркой кишечника или зависеть от локализации рака,

– предостерегают специалисты.

Утренняя тошнота также характерна для тех, кто имеет рак активно прогрессирующей молочной железы.

Традиционный подход к лечению не всегда срабатывает? Рассказываем, как можно заменить протокольную терапию на индивидуальный биорегуляционный подход.

Головная боль

Эксперты The Health body сообщают, что головные боли являются одним из основных симптомов опухоли головного мозга. Правда, симптом недуга имеет некоторые особенности: он может быть сильным и постоянным. Также медики отмечают, что состояние больного может ухудшаться в течение дня, или быть плохим уже с самого подъема.

Призываем не игнорировать даже незначительные симптомы и вовремя обращаться к врачу за консультацией. Это поможет предупредить, вовремя выявить и начать лечение рака.