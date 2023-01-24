Розповіла головні секрети ділового макіяжу візажистка Марта Скальська, яка побувала на форумі в Давосі. Про прийоми, барви та головні помилки розповідаємо далі.

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Головні правила бізнес-макіяжу

Діловий макіяж стане для вас зручним помічником на багато років. Він не спішить за сучасними тенденціями, а в його основі лежать класичні канонічні правила. Характерними для такого макіяжу є базові лаконічність та мінімалізм, які закликають уникати розмаїття кольорів та художніх технік.

Щодо яскравих акцентів, як от червона помада, то існують суперечності: вона маже як привернути увагу, так і відволікати від головного меседжу, яки транслює спікер. Відірватись від "нудної" класики допоможе хіба що неформальна частина: коктейль, частування чи вечірка, які завершують бізнес-захід.

Для створення ідеального стриманого образу візажистка рекомендує обирати кольори, які пасують вашій шкірі та матимуть природний вигляд. Зокрема, губи можна підкреслити олівцем в тон шкіри, а рум'яна на щоках допоможуть додати свіжості.

Зробити погляд виразнішим допоможе лаконічна та непомітна стрілка по лінії росту вій, яку найкраще втілити у коричневому, графітовому, чорному чи сірому кольорах. Для виразності вій найкраще підійде туш в тон. Тіні варто обирати у спокійних відтінках та обмежитись матовим покриттям без блискіток.



Обирайте спокійні кольори та базові прийоми / Фото Pexels

Знаю із власного досвіду, що багатьом бізнес-зустрічам передує низка безсонних ночей. Тому я раджу завжди мати краплі для очей, щоб зробити погляд свіжим та сяйливим. Це моє власне правило, тому що червоні та стомлені очі не врятує жоден макіяж, навіть найкращій,

– зазначає візажистка.

Не обійдеться бізнес-косметичка і без консилера, пошуки якого часом вимагають дуже багато часу. Марта Скальська зазначає, що цього помічника варто обирати відповідно до стану шкіри та проблеми, яка вас турбує: приховати зморшки допоможе засіб з поміткою "для зволоження та сіяння", а від темних кіл під очима врятує щільніший засіб з гарним покриттям.

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Запорукою вдалого ділового макіяжу є його непомітність. У цьому випадку макіяж може бути просто відсутнім, або ж вміло приховувати сліди втоми та підкреслювати риси обличчя. Винятком можуть бути жінки, які щодня носять яскравий макіяж. Тоді, коли він вже став частиною їхньої особистості, а оточення звикло до такого образу, краще його не змінювати та залишатись собою.