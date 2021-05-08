Садівництво і біль в спині часто йдуть рука об руку. Щоб уникнути дискомфорту в тілі необов'язково відмовлятися від робіт на городі чи дачі. Ви можете контролювати процеси, які провокують біль, травми чи розтягнення. І сьогодні ми розповімо як саме.

Для початку поговоримо про механіку вашого тіла та поглянемо на звичні городні роботи з точки зору здоров'я. Це допоможе зрозуміти, як зберегти спину і коліна при великій кількості навантажень.

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Копання городу – важка фізична праця. Звісно, у наш час все менше і менше людей обирають лопату, утім, якщо ви або ваші батьки не уявляють свого життя без городу, доведеться дотриматися особливої техніки, яка допоможе мінімізувати ризики та не допустити перенапруження м'язів чи травм спини.

Ось кілька порад для успішного копання ділянки



Як правильно працювати на городі / Фото Pexels

1. Вирівняти тіло, випрямитеся і не горбиться

Станьте одним цілим з лопатою. Пам'ятайте, що ви готуєтеся займатися серйозною фізичною роботою, а значить, як і в спорті, техніка вкрай важлива. Потрібно відчувати своє тіло й змістити центр ваги на середину.

2. Переведіть вагу на лопату

Так ви будете втомлюватися менше. Використовуйте гострий інструмент, нехай лезо входить в землю перпендикулярно, а багнет має більш конічну форму.

3. Не використовуйте силу зап'ясть, коли підіймаєте лопату з грудкою землі

Це одна з основних помилок. Постарайтеся зачепити держак згином ліктя так, щоб ваше тіло чинило додатковий тиск. Так ви знизите навантаження на спину.

4. Коли ви звалюєте кому землі в сторону, не прогинається

Може здатися, що так простіше, але майте на увазі – це може привести до травми хребетного диска. Скручування спини при перенесенні вантажу, в цьому разі землі, а також нахили вперед зі згином в хребті – це поширені передумови травм.

Як полоти грядку без шкоди для здоров'я

Це, мабуть, одна з найбільш неприємних робіт в городі. Та навіть для неї існує безліч способів зменшити можливе перенапруження і ризики болю.

Якщо у вас є міцне відро або табуретка – сядьте. Це проста дія зніме тиск з колін, стегон і навіть спини. Сидіти потрібно теж правильно, щоб не завдати шкоди м'язам спини. Використовуйте свої сідничні кістки – ви відчуєте, коли розташуйтеся саме на них.

Якщо потрібно сильно нахилитися вперед, робіть це правильно: нехай працюють тазостегнові суглоби, а не поперек.

Пам'ятайте, що лікарі не схвалюють нависання над грядками в жаркий день та не підтримують перенапруження, яке ви задаєте канонічними способами копання та прополювання. Тож бережіть себе!