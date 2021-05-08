Садоводство и боль в спине часто идут рука об руку. Чтобы избежать дискомфорта в теле необязательно отказываться от работ на огороде или даче. Вы можете контролировать процессы, которые провоцируют боль, травмы или растяжения. И сегодня мы расскажем как.

Для начала поговорим о механике вашего тела и посмотрим на привычные огородные работы с точки зрения здоровья. Это поможет понять, как сохранить спину и колени при большом количестве нагрузок.

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Копание огорода – тяжелый физический труд. Конечно, в наше время все меньше и меньше людей выбирают лопату, впрочем, если вы или ваши родители не представляют своей жизни без огорода, придется соблюдать особую технику, которая поможет минимизировать риски, и не допустить перенапряжения мышц или травм спины.

Вот несколько советов для успешного копания участка



Как правильно работать на огороде / Фото Pexels

1. Выровняйте тело, выпрямитесь и не горбиться

Станьте одним целым с лопатой. Помните, что вы готовитесь заниматься серьезной физической работой, а значит, как и в спорте, техника крайне важна. Нужно чувствовать свое тело и сместить центр тяжести на середину.

2. Переведите вес на лопату

Так вы будете уставать меньше. Используйте острый инструмент, пусть лезвие входит в землю перпендикулярно, а штык имеет более коническую форму.

3. Не используйте силу запястий, когда поднимаете лопату с комом земли

Это одна из основных ошибок. Постарайтесь задеть черенок изгибом локтя так, чтобы ваше тело оказывало дополнительное давление. Так вы снизите нагрузку на спину.

4. Когда вы взваливаете ком земли в сторону, не прогибается

Может показаться, что так проще, но имейте в виду – это может привести к травме позвоночного диска. Скручивания спины при переносе груза, в этом случае земли, а также наклоны вперед с изгибом в позвоночнике – это распространенные предпосылки травм.

Как полоть грядку без вреда для здоровья

Это, пожалуй, одна из самых неприятных работ в огороде. Но даже для нее существует множество способов уменьшить возможное перенапряжение и риски боли.

Если у вас есть крепкое ведро или табуретка – сядьте. Это простое действие снимет давление с колен, бедер и даже спины. Сидеть нужно правильно, чтобы не нанести вред мышцам спины. Используйте свои ягодичные кости – вы почувствуете, когда расположитесь именно на них.

Если нужно сильно наклониться вперед, делайте это правильно: пусть работают тазобедренные суставы, а не поперек.

Помните, что врачи не одобряют нависание над грядками в жаркий день и не поддерживают перенапряжение, которое вы задаете каноническими способами копания и прополки. Поэтому берегите себя!