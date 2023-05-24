Особливу перевагу від регулярного вживання цього фрукту відчує імунна система. 24 канал розповідає, яку ж користь і шкоду може отримати організм.

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У чому користь грейпфрута

Зазвичай плоди споживають свіжими, рідше переробляють на соки чи варення. Тож розпочнемо з енергетичної цінності цього цитрусового. У 100 грамах ви знайдете:

42 калорії;

0,1 грама жирів;

135 міліграмів калію;

1,6 грама харчових волокон;

7 грамів цукру;

0,8 грама білків.

Найперше цей кислий фрукт цінують за кількість вітаміні А, В і С. Разом вони сприяють захисту від запалення та інфекційних захворювань, а також допомагають зберегти цілісність вашої шкіри. Чимало клітковини і невелика кількість калорій стануть ефективним помічником під час схуднення.



Грейпфрут принесе користь багатьом / Фото Pexels

Плоди грейпфрута мають антисклеротичні й тонізувальні властивості, збуджують апетит і поліпшують травлення, покращують здоров'я серця, зменшуючи високий кров'яний тиск і холестерин. Плід варто їсти людям при гіпокінезії та авітамінозі, після виснажливих інфекційних захворювань і операцій, при фізичній і розумовій перевтомі.

Які протипоказання

З грейпфрутом варто бути обережним тим, хто вживає ліки певної групи, зокрема:

препарати для зниження холестерину, тобто групи "статини". Вся справа у печінці, роботу якої пригнічує сік фрукта, зокрема він заважає синтезу білка. Так одна випита вами таблетка з грейпфрутовим соком буде прирівнюватись за дією до 5 – 10;

блокатори кальцевих каналів і ліки при порушеннях ритму серця. З цими препаратами ефект схожий: їхню дію сік підвищує у кілька разів, що може становити неабияку загрозу для організму;

з фруктом варто бути обережним тим, хто має алергію на цитрусові. А у людей з чутливістю до харчових продуктів алергія на грейпфрут виникає у 30 – 40%;

надмірне та неправильне вживання грейпфрута може негативно вплинути на здоров'я шлунку та нашкодити зубній емалі. Також він може бути небезпечним для тих, хто вже має виразкові дефекти та хвороби шлунково-кишкового тракту.

Яка денна норма

Дієтологи рекомендують вживати свіжовичавлені соки та плоди не частіше за 1 – 2 разів на тиждень, аби не нашкодити організму. Бажано обмежуватись приблизно 300 грамами на день, так ви отримаєте вітаміни у достатній кількості. Не можна їсти фрукт натщесерце – ця рекомендація стосується всіх цитрусових. А найкращий час для вживання грейпфрута – у середині дня.

Дієта з грейпфрутом, як і з іншими цитрусовими, може нашкодити людям зі шлунковими захворюваннями чи проблемним кишківником, тож тим, у кого гастрит із підвищеною кислотністю, виразки, ерозії або подібне, краще уникати такого харчування.

Аби вберегти зубну емаль та захистити себе від негативного впливу, можна ополіскувати зуби водою після споживання грейпфрутів. Так їхні кислоти не викликатимуть неприємних наслідків у ротовій порожнині.