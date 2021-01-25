Ходьба – это один из самых простых и эффективных способов улучшить общее состояние здоровья и удержать вес после диет. Чтобы запустить процесс быстрого сжигания калорий, попробуйте придерживаться 10 советов от специалистов.

Чтобы эффективно снизить вес и удержать ее надолго, важно не просто соблюдать правильных привычек, а превратить их в здоровый образ жизни, сообщает My fitness. Вы сможете чувствовать себя лучше только тогда, когда каждое действие будет приносить пользу организму. И ходьба – это хороший старт.

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Диеты обещают быстрые результаты, однако со временем они провоцируют обратный эффект и приводят или к восстановлению, или к увеличению веса. Это объясняется тем, что диета, которая не стала образом жизни – не может стать оздоровительной. А вот мелочи, на которые мы не обращаем внимания, в итоге демонстрируют наиболее неожиданные результаты.

Расчет

Расчет сожженных калорий зависит от массы тела, интенсивности тренировок и типа диеты. Для расчетов указанных в этой статье, авторы ввели массу тела 155-килограммового человека в специальный калькулятор калорий.

Поскольку общие рекомендации утверждают, что для похудения на 0,45 килограмма нужно сжечь 3500 калорий, авторы использовали эти цифры, чтобы определить, сколько веса вы можете потерять за месяц, изменив свои привычки.

Сходите с привычных маршрутов



Гуляйте на природе / Фото Pixabay

45-минутная ходьба со скоростью 5 километров в час помогает сжигать примерно 173 калории. Но если во время прогулки вы попадаете в парк, лес или пляж со специфическим ландшафтом, подобный темп за то же время приведет к потере 315 калорий. Если организовывать одну такую ​​прогулку в неделю, за месяц вы сожжете 638 калорий.

Прогулки по магазинам

Когда вы идете в магазин, ваша задача – как можно быстрее зайти и выйти. Несмотря на это, крупные супермаркеты могут стать стадионом для разминки ваших ног.

Когда вы в следующий раз окажетесь в торговом центре, сделайте несколько кругов, внимательно рассмотрите витрины и прогуляйтесь продуктовым супермаркетом, зайдя во все отделы. Дополнительные 30 минут покупок сжигают 81 калорию. Делайте это дважды в неделю, и вы сожжете 162 калории. За месяц этот результат составит 648 калорий.

Увеличьте темп

Неторопливый темп ходьбы способен сжечь 17 калорий за 5 минут. Ускоренный темп поможет сбросить 47 калорий.

Специалисты советуют добавлять 1-минутные ускорения ходьбы по крайней мере 4-5 раз в неделю, и вы будете сжигать примерно 150 дополнительных калорий. А это – 675 калорий в месяц!

Добавьте выпады

Прогуливаясь в парке, заставьте себя размять свое тело. 10-минутные выпады помогут сжечь от 50 калорий в сутки. Если делать такое упражнение 4 раза в неделю, вы отнимете 200 калорий. А к концу месяца эта цифра составит 900 калорий.

Видите лестницу – бегите



Чаще прогуливайтесь лестницей / Фото Pixabay

Подъем по лестнице увеличивает пульс и сжигает лишние калории. Поднимаясь по лестнице всего 5 минут в день, вы сожжете лишние 47 калорий. 10-минутная пробежка вверх сожжет еще 100 калорий. Таким образом, 2 пробежки по лестнице 2 раза в неделю помогут вам сбросить 900 калорий в течение месяца.

Добавьте 15 минут прогулки в перерывах между работой

Эта привычка поможет бороться с негативным влиянием сидячего образа жизни. Сделав быструю 15-минутную прогулку посреди рабочего дня, вы сожжете 67 калорий. Вы также можете разбить активность на 3 короткие 5-минутные прогулки перед каждым приемом пищи. Это приведет к потере 469 калорий в неделю и 2000 калорий в месяц.

Проводите время с детьми

Вы можете проводить время с близкими и худеть! Играя в активные игры (прятки, бег наперегонки, игры с тейпами), вы сожжете 150 калорий за 30 минут. Организуйте активный отдых 3 раза в неделю, и вы сбросите до 450 калорий. За месяц это количество возрастет до 2000 калорий.

Домашние дела – тоже возможность худеть

Уборка, развешивание белья или приготовление пищи – это возможность сжечь калории по категории NEAT (Non-Exercise Activity Thermogenesis). Перемещение квартирой к стиральной машинки и складывание одежды в шкаф, поможет сжечь 47 калорий за 15 минут. 30 минут домашних дел приводят к 700 сожженных калорий в неделю и 3100 калорий в месяц.

Выгуливайте собаку



Гуляйте с собакой / Фото Pexels

15-минутная прогулка с собакой в ​​спокойном темпе сжигает около 53 калорий. Если делать это 2 раза в день, вы сбросите до 106 калорий. В неделю эта цифра возрастет до 742, а за месяц – до 3300 калорий. Если у вас нет собаки, вы можете обратиться в местный приют для животных и стать волонтером. Это принесет пользу не только вам, но и ускорит адаптацию четвероногого друга.

Ходите на работу пешком

Если вы работаете в офисе, откажитесь от общественного транспорта или автомобиля. Прогулка станет хорошим антистрессом и способом повысить креативность. 30-минутная прогулка сжигает 140 калорий. Если продумать себе маршрут туда и обратно, вы сожжете 280 калорий в день. Если повторять это по крайней мере 3 раза в неделю, вы сожжете около 840 калорий за неделю, или 3780 калорий в месяц.