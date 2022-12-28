Досліджувати відмінність чоловічої та жіночої емпатії взялись вчені з Кембриджського університету. Допомогли під час експериментів онлайн-тестування. Цікаво Дренаж – не детокс: чому цей процес надважливий для організму Хто сильніше відчуває емпатію Автори дослідження опитали 306 000 учасників з 57 країн світу. Серед учасників шукали і "носіїв" різних видів емпатії: афективна емпатія – вміння відчувати емоції інших, ловити схожу "емоційну хвилю";

соматична емпатія – це про фізичні реакції та відчуття у тілі, які ви можете переносити на себе;

когнітивна емпатія – вміння бачити ситуацію зі сторони того, хто в ній опинився, а не з власного досвіду або знань.

Жінки у 36 країнах світу добряче обігнали чоловіків. Вони зазвичай відчувають саме когнітивну емпатію. У решті 21 країні результати були рівними як у чоловіків, так і в жінок. Цікаво, що у жодній країні не знайшлось чутливих емпатичних чоловіків, які б вміли співпереживати краще, ніж жінки.



Жінки сильніше відчувають емпатію / Фото Pexels

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Цікаво, що вчені охопили широку вікову вибірку учасників: від 16 до 70 років. У старших людей дослідники змогли простежити певне зниження когнітивної емпатії, яку пов'язують зі старінням.

У процесі експеримента конкретно виявити причину зниження емпатії не вдалось, проте автор Девід Грінбергне припускає, що причиною можуть бути гормональні зміни, соціальні чи екологічні аспекти.