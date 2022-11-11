Повернути рух у життя паралізованих через недуги людей зможе епідуральна електрична стимуляція, вважають дослідники. Більше про винахід розповідаємо далі.

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Як вчені зможуть лікувати параліч

Американські дослідники вже провели низку випробувань на тваринах. Спершу фахівцям довелось ретельно дослідити природу паралічу після травми. Вони побачили, що навіть повністю знерухомлені хворі мають рухомі нейрони. Аби відновити нервові зв'язки, вчені використали електрику. Це потенційно відкриває шлях до створення нових методів лікування паралічу.

Параліч виникає внаслідок травми чи хвороби, яка провокує ураження мозкових рухових центрів чи периферійної нервової системи, перериваючи схему, яка дозволяє людям контролювати різні частини свого тіла. Проте деякі зв'язки все ж залишаються, повідомляють вчені. Дослідники зазначають, що активувати нейрони буде можливо завдяки хірургічній імплантації пучка електродів у нижню частину спинного мозку.



Вчені дали надію людям з паралічем / Фото Pexels

Проте це не вся терапія, яка знадобиться хворому. Медики зазначають, що новий метод зможе працювати у комплексі з фізіотерапією та реабілітацією, які в перспективі зможуть відновити рух кінцівок, функцію кишківника, сечового міхура та навіть сексуальну активність.

Свої теоретичні та практичні досліди вчені вже змогли випробувати на пацієнтах з паралічем. Експеримент відбувався під керівництвом нейробіолога Грегуара Куртіна зі Швейцарського федерального технологічного інституту в Лозанні. У ньому взяли участь 9 пацієнтів зі спинальним паралічем, протягом 5 місяців вони пройшли програму електростимуляції, фізичних вправ та реабілітації. Всі пацієнти змогли повернутись до рухливого життя.

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Дослідник Куртін припускає, що у процесі відновлення рухливості відіграють важливу роль не лише нейрони, які вдалось активувати. Тим не менш нове відкриття може підвищити успіх інших терапій та зменшити небажані побічні ефекти. Це дослідження – лише перший крок, який відкриває широке поле для експериментів та нових дослідів.