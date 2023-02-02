Вівсянка з яйцем та авокадо – це легкий, ситний та багатий на клітковину сніданок. А найголовніше, що вам не треба витрачати багато часу на приготування – всього лиш 10 хвилин.

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Вівсянка з яйцем та авокадо

Інгредієнти:

1 порція вівсяної каші;

2 чайні ложки оливкової олії;

1 велике яйце;

половина нарізаного авокадо;

зелень;

натертий твердий сир;

сіль і перець.

Приготування

Доведіть воду до кипіння в середній каструлі. Насипте вівсянку і щіпку солі. Накрийте кришкою, і варіть протягом 5 хвилин. Зіставте з вогню і залиште настоятися 3 хвилини. Накрийте, щоб зберегти тепло і відкладіть.

Розігрійте олію на маленькій антипригарній сковороді на середньому вогні. Розбийте яйце та приправте. Накрийте кришкою і готуйте 2 – 4 хвилини. Жовток за задумом має бути рідким, але зважайте на свої вподобання.

Спочатку накладіть вівсянку. Зверху положіть яйце та нарізане авокадо. Притрусіть натертим сиром і зеленню.



Ось така страва у вас вийде / Фото Live eat learn

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