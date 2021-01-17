Рельефные и накачанные руки – не простая задача. Для того чтобы обеспечить им желаемый внешний вид, нужна регулярность, а также – правильно подобранные упражнения.

Трицепс, который отвечает за красивый рельеф рук, считается одной из самых сложных участков тела и требует длительного и изнурительного тренировки, сообщает Полезно 24. Но, если следовать советам экспертов, можно ускорить желаемый результат.

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Прежде всего – помните о базовых упражнениях для рук и начинайте все свои тренировки (или в фитнес-зале, или дома) именно с них. Сюда входят и отжимания на брусьях, и французский жим, и сгибание рук с гантелями. Еще один совет – позвольте мышцам восстановиться. Не задействуйте трицепс 3–4 дня после интенсивной тренировки. А также – тренируйте руки под разными углами. Помогут в этом – эти 6 вариативных упражнений.

Подтягивание на trx-петлях, бурпи с фитболом (набивным мячом) и приседания со сферой над головой.

Приседания с гантелями (полное и на каждую ногу), жим гантелей лежа, подтягивания тела.

Отжимания от пола с ногами в петлях, отведение руки с нижнего блока, разведение гантелей в стороны, отведение руки с гантелей в наклоне.

Упражнение с канатами в комбинации с планкой и жим гантелей.

Упражнения с фитболом, канатами для кроссфита и гантелями.

Отжимания от штанги в trx-петлях, подтягивание на trx-петлях и подтягивание узким хватом.