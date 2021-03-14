Інтенсив вихідного дня: комплекс вправ зі стільцем для нижньої частини тіла
Зірка інстаграму Кейла Іцінес показала просте тренування, яке можна виконувати вдома в будь-який зручний для вас час. Вправи розраховані на початківців, тож, незалежно від рівня підготовки, ви зможете прокачати свої ноги та сідниці.
Джерело:інстаграм Кейла Іцінес
Шукаєте нові тренування для занять в домашніх умовах? Цей простий та оригінальний комплекс вправ допоможе вам підтримувати своє тіло в тонусі без спеціального спортивного обладнання.
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Щоб долучитися до тренування Кайли, вам знадобиться лише те, що точно є у вашій квартирі, – простий стілець. За його допомогою ви зможете осилити 5 простих вправ для нижньої частини тіла.
Ось, що пропонує тренерка:
- Напівприсідання – 12 повторень;
- Модифікований бурпі – 10 повторень
- Планка з ускладненнями – 15 повторень
- Віджимання на трицепс – 10 повторень
- Сідничний міст з підйомами тіла – 10 повторень
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