Звезда инстаграма Кейла Ицинес показала простые тренировки, которые можно выполнять дома в любое удобное для вас время. Упражнения рассчитаны на новичков поэтому, независимо от вашего уровня подготовки, вы сможете прокачать свои ноги и ягодицы.

Ищете новые тренировки для занятий в домашних условиях? Этот простой и оригинальный комплекс упражнений поможет вам поддерживать свое тело в тонусе без специального спортивного оборудования.

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Чтобы присоединиться к тренировке Кайлы, вам понадобится лишь то, что точно есть в вашей квартире – простой стул. С его помощью вы сможете осилить 5 простых упражнений для нижней части тела.

Вот, что предлагает тренерша: