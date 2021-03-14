Интенсив выходного дня: комплекс упражнений со стулом для нижней части тела
Звезда инстаграма Кейла Ицинес показала простые тренировки, которые можно выполнять дома в любое удобное для вас время. Упражнения рассчитаны на новичков поэтому, независимо от вашего уровня подготовки, вы сможете прокачать свои ноги и ягодицы.
Источник:инстаграм Кейла Ицинес
Ищете новые тренировки для занятий в домашних условиях? Этот простой и оригинальный комплекс упражнений поможет вам поддерживать свое тело в тонусе без специального спортивного оборудования.
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Чтобы присоединиться к тренировке Кайлы, вам понадобится лишь то, что точно есть в вашей квартире – простой стул. С его помощью вы сможете осилить 5 простых упражнений для нижней части тела.
Вот, что предлагает тренерша:
- Полуприседания – 12 повторений;
- Модифицированный бурпи – 10 повторений
- Планка с осложнениями – 15 повторений
- Отжимания на трицепс – 10 повторений
- Повышенный ягодичный мостик – 10 повторений
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