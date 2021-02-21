Интенсив выходного дня: упражнения для коленных суставов
Чувствуете хруст в коленях, боль и дискомфорт при приседании? Тогда вам помогут эти простые упражнения! Рассказываем, как на коленные суставы влияет гимнастика, как ее проводить и что для этого нужно.
Источник:Рэмси Диагностика
Гимнастика для суставов ног особенно актуальна для тех, кто перенес травму или заболевание опорно-двигательной системы. В таких случаях этот вид нагрузок помогает восстановить подвижность и гибкость. А для здоровых людей, которые мало двигаются упражнения для колен помогут держать тело в тонусе и избежать растяжения или вывиха.
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Показания и противопоказания
В качестве реабилитации врачи рекомендуют упражнения для коленных суставов многим пациентам. Они помогут в случаях:
- Травм: растяжения, вывиха, перелома, повреждения мениска;
- Артрита – воспаление суставов;
- Бурсита – воспаление суставной сумки;
- Периартрита – воспаление сухожилий;
- Остеопороза – деминерализация костей.
В случае несчастного случая, выполнять гимнастику тоже можно, но важно дождаться заживления раны. В некоторых случаях даже при соблюдении постельного режима легкие движения ускорят процесс восстановления.
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Причин, почему у вас может проявиться боль в коленях, много. И если для лечения одних – нагрузки обязательны, то для других гимнастика может стать значительным ударом по здоровью. Это касается воспалений суставов после перенесенной инфекции и новообразований.
Острая фаза любой болезней и свежая травма также является противопоказанием для выполнения упражнений для коленных суставов. Следует быть осторожным, если у вас заболевания позвоночника или поврежденные суставы не только колен, но и всего тела.
Гимнастика
То, что для здоровых людей – разминка перед гимнастикой, превращается у пациентов с больными коленями в полноценную нагрузку.
Не лишним будет сделать легкий массаж ног по направлению от стоп к бедрам. Каждое упражнение следует выполнять с минимальной амплитудой и в медленном темпе и только потом приступать к полноценному исполнению.
Упражнения против боли в коленях - Видео с канала Tone and Tighten
Если вы здоровы и просто хотите укрепить суставы, то можете выполнить комплексы для восстановления после болезней, как разминку перед полноценным занятием.
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