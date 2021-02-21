Чувствуете хруст в коленях, боль и дискомфорт при приседании? Тогда вам помогут эти простые упражнения! Рассказываем, как на коленные суставы влияет гимнастика, как ее проводить и что для этого нужно.

Гимнастика для суставов ног особенно актуальна для тех, кто перенес травму или заболевание опорно-двигательной системы. В таких случаях этот вид нагрузок помогает восстановить подвижность и гибкость. А для здоровых людей, которые мало двигаются упражнения для колен помогут держать тело в тонусе и избежать растяжения или вывиха.

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Показания и противопоказания

В качестве реабилитации врачи рекомендуют упражнения для коленных суставов многим пациентам. Они помогут в случаях:

Травм: растяжения, вывиха, перелома, повреждения мениска;

Артрита – воспаление суставов;

Бурсита – воспаление суставной сумки;

Периартрита – воспаление сухожилий;

Остеопороза – деминерализация костей.

В случае несчастного случая, выполнять гимнастику тоже можно, но важно дождаться заживления раны. В некоторых случаях даже при соблюдении постельного режима легкие движения ускорят процесс восстановления.

Йога для укрепления коленей – Видео с канала Yoga With Adriene

К выполнению упражнений следует приступать только с согласия врача.

Причин, почему у вас может проявиться боль в коленях, много. И если для лечения одних – нагрузки обязательны, то для других гимнастика может стать значительным ударом по здоровью. Это касается воспалений суставов после перенесенной инфекции и новообразований.

Острая фаза любой болезней и свежая травма также является противопоказанием для выполнения упражнений для коленных суставов. Следует быть осторожным, если у вас заболевания позвоночника или поврежденные суставы не только колен, но и всего тела.

Гимнастика

Помните, что упражнения не должны вызывать боль. Как только почувствуете дискомфорт, остановите гимнастику. Если же вам очень просто его выполнять, то попробуйте увеличить количество подходов, повторите упражнения дважды, увеличьте темп. И не забудьте обрабатывать обе ноги.

То, что для здоровых людей – разминка перед гимнастикой, превращается у пациентов с больными коленями в полноценную нагрузку.

Не лишним будет сделать легкий массаж ног по направлению от стоп к бедрам. Каждое упражнение следует выполнять с минимальной амплитудой и в медленном темпе и только потом приступать к полноценному исполнению.

Упражнения против боли в коленях - Видео с канала Tone and Tighten

Если вы здоровы и просто хотите укрепить суставы, то можете выполнить комплексы для восстановления после болезней, как разминку перед полноценным занятием.

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