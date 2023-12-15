Зіркова фахівчиня зі схуднення та тренерка Аніта Луценко розповіла у своєму блозі про плюси та мінуси інтервального голодування.

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Експертка зазначає, що інтервальне голодування – це система харчування у певні години часу. До прикладу, є проміжок часу (16 годин) коли не їмо і час коли їмо (8 годин). У такому випадку відсутній сніданок або вечеря, а їсти дозволяється з 12 години до 20 вечора або з 10 ранку до 18 вечора.

За інстаграм-сторінкою Аніти Луценко стежить понад 1 мільйон прихильників, тож фахівчиня зі схуднення часто ділиться корисними порадами та секретами. Цього разу знаменита зіркова тренерка вирішила розповісти про плюси та мінуси інтервального харчування.



Що треба знати про інтервальне голодування / Фото Pexels

Плюси інтервального голодування

Якщо такий принцип для обмеження вживання зайвого вам допомагає і ви знайшли для себе оптимальний спосіб перестати переїдати – то це плюс.

Відсутність переїдання сприяє кращому здоров’ю і довголіттю та є одним із видів обмеження калорійності раціону.

Важливо, щоб відсутність сніданку чи вечері не викликали у вас стресу. А ще можете не вникати сильно в склад їжі, бо й так не встигнете багато наїстися.

Мінуси інтервального голодування

Аніта Луценко каже, що при захворюваннях жовчного, відсутність сніданку з часом може погано вплинути на здоров’я. А ще людина може не встигати за проміжок дозволеного часу з’їсти необхідні вітаміни, мінерали, клітковину, білок та жир.

Усі думки про очищення клітин людини під час голодування не зовсім правда. Бо науковець, що вивів данні про автофагію ( ефекти голоду) зробив це на не на людині,

– зазначила фахівчиня.

Вона також додала, що достатньо просто не їсти після 19 чи 20 години і тоді ви точно помітите схуднення.

З часом інтервальне голодування може викликати зацикленість, а від цього може виникнути емоційний стрес чи порушення сну.