Звездный специалист по похудению и тренер Анита Луценко рассказала в своем блоге о плюсах и минусах интервального голодания.

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Эксперт отмечает, что интервальное голодание – это система питания в определенные часы времени. К примеру, есть промежуток времени (16 часов) когда не едим и время когда едим (8 часов). В таком случае отсутствует завтрак или ужин, а есть разрешается с 12 часов до 20 вечера или с 10 утра до 18 вечера.

За инстаграммой-страницей Аниты Луценко следит более 1 миллиона подпищиков, поэтому специалист по похудению часто делится полезными советами и секретами. На этот раз знаменитая звездная тренерша решила рассказать о плюсах и минусах интервального питания.



Что нужно знать об интервальной голодовке / Фото Pexels

Плюсы интервального голодания

Если такой принцип для ограничения употребления лишнего вам помогает и вы нашли для себя оптимальный способ перестать переедать – это плюс.

Отсутствие переедания способствует лучшему здоровью и долголетию и есть одним из видов ограничения калорийности рациона.

Важно, чтобы отсутствие завтрака или ужина не вызывало у вас стресса. А еще можете не вникать сильно в состав пищи, потому что и так не успеете много поесть.

Минусы интервального голодания

Анита Луценко говорит, что при заболеваниях желчного отсутствие завтрака со временем может плохо повлиять на здоровье. А еще человек может не успевать за промежуток времени съесть необходимые витамины, минералы, клетчатку, белок и жир.

Все мысли об очищении клеток человека во время голодания не совсем верны. Потому что ученый, выведший данные об автофагии (эффекты голода) сделал это не на человеке,

– отметила специалист.

Она также добавила, что достаточно просто не есть после 19 или 20 часов и тогда вы точно заметите похудение.

С течением времени интервальное голодание может вызвать зацикленность, а от этого может возникнуть эмоциональный стресс или нарушение сна.