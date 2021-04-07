Картопля й макарони – це базові продукти, які періодично критикуються адептами здорового харчування через надмірну кількість вуглеводів, зайву калорійність та низьку кількість корисних речовин. Через це люди, які прагнуть схуднути чи покращити самопочуття, відмовляються від цієї їжі. Але чи є щось корисне в макаронах та картоплі? І найголовніше – що з цього краще для організму?

Людині складно вижити без вуглеводів. Вони забезпечують організм енергією, яка необхідна йому для повноцінної діяльності. Крім цього, макарони твердих сортів та молода картопля є складними вуглеводами, які гарантують організму тривалу ситість без небажаних перепадів інсуліну, як це відбувається при споживанні швидких вуглеводів (солодощів, соку та іншого). Стара картопля, до речі, теж належить до швидких вуглеводів.

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Зовсім відмовлятися від цих продуктів не варто, однак для підтримки стрункості, спробуйте обмежити вживання старої картоплі та макаронів з пшеничного борошна.

Користь макаронів та картоплі

Макарони



Обирайте макарони твердих сортів / Фото Pexels

Макарони твердих сортів – джерело вітамінів групи B , які відіграють важливу роль у підтримці як ментального, так і емоційного здоров'я, допомагають боротися зі стресом та головними болями.

, які відіграють важливу роль у підтримці як ментального, так і емоційного здоров'я, допомагають боротися зі стресом та головними болями. Якщо ви думаєте, що для отримання гормону радості потрібно їсти солодощі – ви не знаєте на що здатна паста. Непереварені макарони багаті триптофаном – прабатьком серотоніну.

Також тут міститься вітамін Е – антиоксидант, що уповільнює старіння клітин.

– антиоксидант, що уповільнює старіння клітин. Складні вуглеводи, зокрема макарони, приготовлені al dente, знижують шкідливий холестерин.

Також з порцією макаронів ви отримуєте клітковину, яка покращує роботу шлунково-кишкового тракту, очищає організм, виводить шлаки та забезпечує нормальні умови корисним бактеріям.

Картопля (молода)



Молода картопля корисніша для організму / Фото Pexels

У молодій картоплі багато калію – елементу, який бореться з набряками.

– елементу, який бореться з набряками. Страви з відвареної картоплі покращують роботу шлунково-кишкового тракту, оскільки містять велику кількість клітковини.

Як і у макаронах, тут містяться вітаміни групи В. Серед інших приємних бонусів – кальцій, магній, залізо, фосфор і бета-каротин.

В. Серед інших приємних бонусів – Ви могли не знати, але молода картопля – джерело вітаміну С. В 150 грамах (одній середній картоплині) міститься 50% добової норми антиоксиданту. Проте вся магія руйнується при термічній обробці. Щоб обійти смаження та варіння, ви можете спробувати приготувати камдічу (картоплю по-корейськи).

Цей перелік доказує, що картопля виграє за кількістю вітамінів і мікроелементів, проте програє в антиоксидантах.

Калорійність



Картопля чи макарони: що калорійніше / Фото Pexels

Макарони твердих сортів містять 330 – 350 калорій. Картопля своєю чергою додасть організму лише 80 калорій.

Калорійність на 100 грамів продукту у макаронів безумовно вища, проте стандартна порція пасти – це 60 грамів (198 – 210 калорій), а картоплі – 100 грамів (порція 3 – 4 картоплини), що в результаті дає цілих 240 – 320 калорій.

Суть в приготуванні



Як готувати макарони / Фото Pexels

Користь макаронів і картоплі залежить від способу приготування та поєднання з іншими продуктами. При довгій термообробці складні вуглеводи трансформуються в прості, шляхом гідролізу крохмалю. Однак мало хто споживає ці продукти в сирому вигляді. Зазвичай вони походять тривалу термообробку, крім цього ми додаємо до них засмажку, соуси з вершків, бекону та сиру.



Як не можна готувати картоплю / Фото Pexels

Щоб залишити ці страви в раціоні та не хвилюватися про фігуру, дієтологи рекомендують:

макарони : варити до стану al dente, поєднувати з овочами, нежирною рибою або морепродуктами, курячою грудкою. З соусів варто вибирати овочеві варіанти без жирних вершків та сиру;

: варити до стану al dente, поєднувати з овочами, нежирною рибою або морепродуктами, курячою грудкою. З соусів варто вибирати овочеві варіанти без жирних вершків та сиру; картопля: краще варити або запікати в мундирі (так ви збережете калій), робити пюре на воді (без молока, вершків, масла, сметани) та вибирати низькокалорійну добавку, наприклад, овочі, курячу грудку, рибу і морепродукти.

Варто відмовитися від: