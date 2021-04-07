Картофель и макароны – базовые продукты, которые периодически критикуются адептами здорового питания из-за избыточного количества углеводов, лишней калорийности и низкого количества полезных веществ. Поэтому люди, которые стремятся похудеть или улучшить самочувствие, отказываются от этой пищи. Но есть ли что-то полезное в макаронах и картошке? И самое главное – что из этого лучше для организма?

Человеку сложно выжить без углеводов. Они обеспечивают организм энергией, которая необходима ему для полноценной деятельности. Кроме этого, макароны твердых сортов и молодой картофель являются сложными углеводами, которые гарантируют организму длительную сытость без нежелательных перепадов инсулина, как это происходит при потреблении быстрых углеводов (сладостей или сока). Старая картошка, кстати, тоже относится к быстрым углеводам.

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Совсем отказываться от этих продуктов не стоит, однако для поддержания стройности, попробуйте ограничить употребление старого картофеля и макарон из пшеничной муки.

Польза макарон и картофеля

Макароны



Выбирайте макароны твердых сортов / Фото Pexels

Макароны твердых сортов – источник витаминов группы B , которые играют важную роль в поддержании как ментального, так и эмоционального здоровья, помогают бороться со стрессом и головными болями.

, которые играют важную роль в поддержании как ментального, так и эмоционального здоровья, помогают бороться со стрессом и головными болями. Если вы думаете, что для получения гормона радости нужно есть сладости – вы не знаете на что способна паста. Не переваренные макароны богаты триптофаном – прародителем серотонина.

– прародителем серотонина. Также здесь содержится витамин Е – антиоксидант, который замедляет старение клеток.

– антиоксидант, который замедляет старение клеток. Сложные углеводы, в частности макароны, приготовленные al dente, снижают вредный холестерин.

Также с порцией макарон вы получаете клетчатку, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта, очищает организм, выводит шлаки и обеспечивает нормальные условия полезным бактериям.

Картофель (молодой)



Молодой картофель полезнее для организма / Фото Pexels

В молодом картофеле много калия – элемента, который борется с отеками.

– элемента, который борется с отеками. Блюда из отварного картофеля улучшают работу желудочно-кишечного тракта, так как содержат большое количество клетчатки.

Как и у макаронах, здесь содержатся витамины группы В . Среди других приятных бонусов – кальций, магний, железо, фосфор и бета-каротин.

. Среди других приятных бонусов – Вы могли не знать, но молодой картофель – источник витамина С. В 150 граммах (одной средней картошке) содержится 50% суточной нормы антиоксиданта. Однако вся магия разрушается при термической обработке. Чтобы обойти жарку и варку, можно попробовать приготовить камдичи (картофель по-корейски).

Этот перечень доказывает, что картофель выигрывает по количеству витаминов и микроэлементов, однако проигрывает в антиоксидантах.

Калорийность



Картофель или макароны: что калорийнее / Фото Pexels

Макароны твердых сортов содержат 330 – 350 калорий. Картофель в свою очередь придаст организму лишь 80 калорий.

Калорийность на 100 граммов продукта в макаронах безусловно выше, однако стандартная порция пасты – 60 граммов (198 – 210 калорий), а картофеля – 100 граммов (порция 3 – 4 картошки), что в результате дает целых 240 – 320 калорий.

Суть в приготовлении



Как готовить макароны / Фото Pexels

Польза макарон и картофеля зависит от способа приготовления и сочетания с другими продуктами. При долгой термообработке сложные углеводы трансформируются в простые, путем гидролиза крахмала. Однако мало кто потребляет эти продукты в сыром виде. Обычно они происходят длительную термообработку, при этом мы добавляем к ним зажарку, соусы из сливок, бекона и сыра.



Как нельзя готовить картофель / Фото Pexels

Чтобы оставить эти блюда в рационе и не волноваться о фигуре, диетологи рекомендуют:

макароны : варить до состояния al dente, сочетать с овощами, нежирной рыбой или морепродуктами, куриной грудкой. Для соусов стоит выбирать овощные варианты без жирных сливок и сыра;

: варить до состояния al dente, сочетать с овощами, нежирной рыбой или морепродуктами, куриной грудкой. Для соусов стоит выбирать овощные варианты без жирных сливок и сыра; картофель: лучше варить или запекать в мундире (так вы сохраните калий), делать пюре на воде (без молока, сливок, масла, сметаны) и выбирать низкокалорийные добавки, например, овощи, куриную грудку, рыбу и морепродукты.

Стоит отказаться от: