Картошка или макароны: что полезнее для нашего здоровья
Картофель и макароны – базовые продукты, которые периодически критикуются адептами здорового питания из-за избыточного количества углеводов, лишней калорийности и низкого количества полезных веществ. Поэтому люди, которые стремятся похудеть или улучшить самочувствие, отказываются от этой пищи. Но есть ли что-то полезное в макаронах и картошке? И самое главное – что из этого лучше для организма?
Источник:24 канал
Человеку сложно выжить без углеводов. Они обеспечивают организм энергией, которая необходима ему для полноценной деятельности. Кроме этого, макароны твердых сортов и молодой картофель являются сложными углеводами, которые гарантируют организму длительную сытость без нежелательных перепадов инсулина, как это происходит при потреблении быстрых углеводов (сладостей или сока). Старая картошка, кстати, тоже относится к быстрым углеводам.
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Совсем отказываться от этих продуктов не стоит, однако для поддержания стройности, попробуйте ограничить употребление старого картофеля и макарон из пшеничной муки.
Польза макарон и картофеля
Макароны
Выбирайте макароны твердых сортов / Фото Pexels
- Макароны твердых сортов – источник витаминов группы B, которые играют важную роль в поддержании как ментального, так и эмоционального здоровья, помогают бороться со стрессом и головными болями.
- Если вы думаете, что для получения гормона радости нужно есть сладости – вы не знаете на что способна паста. Не переваренные макароны богаты триптофаном – прародителем серотонина.
- Также здесь содержится витамин Е – антиоксидант, который замедляет старение клеток.
- Сложные углеводы, в частности макароны, приготовленные al dente, снижают вредный холестерин.
- Также с порцией макарон вы получаете клетчатку, которая улучшает работу желудочно-кишечного тракта, очищает организм, выводит шлаки и обеспечивает нормальные условия полезным бактериям.
Картофель (молодой)
Молодой картофель полезнее для организма / Фото Pexels
- В молодом картофеле много калия – элемента, который борется с отеками.
- Блюда из отварного картофеля улучшают работу желудочно-кишечного тракта, так как содержат большое количество клетчатки.
- Как и у макаронах, здесь содержатся витамины группы В. Среди других приятных бонусов – кальций, магний, железо, фосфор и бета-каротин.
- Вы могли не знать, но молодой картофель – источник витамина С. В 150 граммах (одной средней картошке) содержится 50% суточной нормы антиоксиданта. Однако вся магия разрушается при термической обработке. Чтобы обойти жарку и варку, можно попробовать приготовить камдичи (картофель по-корейски).
Калорийность
Картофель или макароны: что калорийнее / Фото Pexels
Макароны твердых сортов содержат 330 – 350 калорий. Картофель в свою очередь придаст организму лишь 80 калорий.
Калорийность на 100 граммов продукта в макаронах безусловно выше, однако стандартная порция пасты – 60 граммов (198 – 210 калорий), а картофеля – 100 граммов (порция 3 – 4 картошки), что в результате дает целых 240 – 320 калорий.
Суть в приготовлении
Как готовить макароны / Фото Pexels
Польза макарон и картофеля зависит от способа приготовления и сочетания с другими продуктами. При долгой термообработке сложные углеводы трансформируются в простые, путем гидролиза крахмала. Однако мало кто потребляет эти продукты в сыром виде. Обычно они происходят длительную термообработку, при этом мы добавляем к ним зажарку, соусы из сливок, бекона и сыра.
Как нельзя готовить картофель / Фото Pexels
Чтобы оставить эти блюда в рационе и не волноваться о фигуре, диетологи рекомендуют:
- макароны: варить до состояния al dente, сочетать с овощами, нежирной рыбой или морепродуктами, куриной грудкой. Для соусов стоит выбирать овощные варианты без жирных сливок и сыра;
- картофель: лучше варить или запекать в мундире (так вы сохраните калий), делать пюре на воде (без молока, сливок, масла, сметаны) и выбирать низкокалорийные добавки, например, овощи, куриную грудку, рыбу и морепродукты.
Стоит отказаться от:
- Обжаренных макарон с подливкой и зажаркой.
- Картофеля фри и чипсов, ведь это канцерогенные трансжиры вместе с избытком соли, которые не нужны организму.
- Картошки в сочетании с мясом, поскольку вместе они трудно перевариваются.
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