Картофель является важным ингредиентом многих блюд, и очень питательным и не слишком дорогим, что делает его очень популярным продуктом. И несмотря на то, что картофель может предоставить вам нужные белки и углеводы, он может также быть вредным, если его готовить определенными способами.

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Вы можете набрать лишний вес

Сам собой картофель не слишком калорийный, однако размер порции и способ приготовления очень сильно влияют на то, сколько веса вы в конце концов наберете. Кроме того, вы должны учитывать и вашу личную склонность к лишнему весу. Помните, что всего одна порция запеченного в сливочном масле картофеля содержит 323 калории и 11,6 грамма насыщенного жира.

Кроме того, увеличение веса вызывает и регулярное потребление картофеля фри. Одно из исследований The American Journal of Clinical Nutrition показало, что потребление жареной пищи, в том числе и картофеля, напрямую связано с рисками возникновения ожирения.

Жареный картофель ухудшает память

Оказывается, картофель может навредить даже здоровью вашего мозга – впрочем, это также зависит от способа приготовления.

Исследования связывают жареный во фритюре картофель и другие жареные во фритюре продукты с ослаблением концентрации внимания, усилением ухудшения памяти, а также усилением воспалительных реакций в мозге,

– поделилась диетолог и консультант MomLovesBest Мэри Вирц.



Жареный картофель вреден для памяти / Фото Pexels

Жареный картофель влияет на вашу память и умственную активность примерно так же, как еда и напитки с высоким содержанием сахара. исследование Journal of Nutritional Science доказало, что люди, которые употребляли больше жареной пищи, имели самые низкие результаты в тестах на память и познания.

Ваша кожа может быстро состариться

Виновником преждевременного старения кожи может стать, опять же, чрезмерное употребление жареного картофеля. Зарегистрированная диетолог Джона Бердеос рассказала, что масло, необходимое для жарки картофеля и других продуктов, может образовывать вредные соединения. что с возрастом только накапливается в теле человека.

Употребление слишком большого количества этих продуктов может привести к повреждению клеток и воспалению, что может ускорить процесс старения. Воспалительная реакция кожи проявляется в видимых признаках ослабления эластичности кожи – морщинах, отеках и угрях.

– поделилась диетолог.

Эксперты утверждают, что гораздо более здоровыми и более полезными вариантами будут не жареный картофель, а запеченный или вареный – он может не только не принести вред вашему организму, но и дать ему необходимые витамины и минералы.