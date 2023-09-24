Оказывается, хороший завтрак может не только дать заряд энергии на целый день, но и поддерживать стабильный уровень сахара в крови, улучшить метаболизм и настроение. Когда же следует употреблять его, рассказал доктор медицинских наук Никита Тоши.

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Когда лучше завтракать

Вы могли этого не знать, и лучшее время для завтрака – в течение двух часов после вашего пробуждения. Так что если вы встаете довольно рано, то и завтракать нужно рано. Дело в том, что завтрак после пробуждения может ускорить ваш метаболизм.

Это очень важно из-за того, что ваше тело будет без труда расщеплять пищу и высвобождать энергию.

Так что лучшее время для завтрака – между 7 и 8 утра. Пытайтесь не откладывать завтрак на время после 10 утра, ведь это может воздействовать и на ваш аппетит, и на способность переваривать еду.



Завтракать стоит рано утром / Фото Pexels

У своевременного приема утренней пищи есть множество преимуществ. В частности, это поможет поддерживать стабильный уровень сахара в крови, так что вы снизите свои шансы заболеть диабетом. А если вы чувствуете слишком большую тягу к пище, это также может быть потому, что вы завтракаете слишком поздно.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Ранний завтрак поможет вам оставаться сытыми до обеда и даже поддерживает вашу умственную активность, повышает производительность и улучшает концентрацию и внимание.

Впрочем, если вы тренируетесь рано утром, это не значит, что вам следует делать это с полным животом. Но и заниматься спортом совсем натощак тоже не стоит: съедайте фрукт или овощ, чтобы вы не оставались слишком голодными долго после пробуждения.