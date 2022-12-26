Згідно з інструкціями виробника та рекомендаціями стоматологів вашу зубну щітку слід міняти кожні 12 – 16 тижнів. Але бувають випадки, коли зубну щітку потрібно замінити й раніше. Адже це може вплинути на здоров'я ваших зубів і поширити інфекцію.

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Як часто потрібно міняти зубні щітки

Зубна щітка – це ваша перша лінія захисту від бактерій, які викликають захворювання ясен, карієс і неприємний запах з рота.

Чищення зубів два або більше разів на день все ще вважається стандартом для ручної зубної щітки. За такої швидкості використання щетина почне випадати, спотворюватися або скручуватися протягом приблизно 3 місяців.

Центри профілактики та контролю захворювань (CDC) також радять міняти зубну щітку кожні 3 – 4 місяці або коли здається, що вона зношується.

Електрична зубна щітка

Насадки для електричних зубних щіток все ще мають нейлонову щетину, яка може зношуватися після регулярного використання. До того ж ці щетинки коротші.

Плануйте міняти головку зубної щітки кожні 12 тижнів або навіть раніше. Слідкуйте за ознаками зношення на щетині.



Головку електричної щітки слід змінювати кожні 12 тижнів / Фото Unsplash

Інші причини змінити зубну щітку

Якщо ви або член сім'ї хворіли, варто замінити свою зубну щітку, а також зубну щітку всіх інших у вашій родині. Вірусні та бактеріальні інфекції, такі як стрептококова ангіна, викликають особливе занепокоєння.

Можливо, варто міняти зубні щітки для дітей частіше, ніж кожні 3 місяці. Адже вони можуть тиснути на головку брудними руками або гризти ручку.

Якщо хтось використав вашу зубну щітку помилково, позбудьтеся її. Краще бути в безпеці, тому що в роті кожної людини живуть різні бактерії.