Однако эти преимущества может ощутить не каждый. Дело в том, что по поводу употребления этого напитка есть определенные противопоказания. 24 канал рассказывает, кому не следует его пить.

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Кому не стоит употреблять зеленый чай

Зеленый чай содержит много кофеина, что препятствует усвоению фолиевой кислоты. Поэтому его не стоит пить людям с глаукомой или гипертонией, а беременным следует быть осторожными. Если очень хочется, не делайте крепкую заварку.

Важно помнить, что кофеин также оказывает влияние на уровень железа в организме и не способствует усвоению кальция и магния. У чая еще есть танин, который раздражает слизистую, что плохо при язве желудка и двенадцатиперстной кишки.

Зеленый напиток категорически противопоказан людям, страдающим заболеваниями сердца. Важно помнить, что он может способствовать образованию камней в почках.



Будьте осторожны с зеленым чаем / Фото Pexels

Какая дневная норма

Чтобы не провоцировать проблемы со здоровьем, нужно соблюдать рекомендации по количеству употребления. Диетолог Светлана Фус говорит, что не стоит пить более 3 – 4 чашек в сутки.

Безопасная граница здорового взрослого человека – 400 миллиграмм кофеина в сутки, но лучше ограничиться 200 – 250 миллиграммами. Стакан зеленого чая имеет около 30 – 50 миллиграммов кофеина⁣⁣,

– пишет специалист.