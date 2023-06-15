З цим городнім продуктом варто експериментувати не всім. Декому він може причинити чимало шкоди.

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Кому не можна їсти редис

Редис – популярний овоч, який з приходом тепла з'являється у холодильниках та на овочевих тарілках багатьох. Коренеплід містить чимало вітамінів групи В і мінеральних речовин. Характерної гіркуватості плоду додає гірчична олія, яка є у складі і може пробуджувати апетит.

Обирати продукт варто опираючись на зовнішній вигляд та міцність редису: плід має бути твердим, а на шкірці не повинно бути нерівностей. Додавати його можна у салат, проте перед вживання варто вимочувати в крижаній воді. Такий лайфхак допоможе захистити організм від надлишку нітратів, які можуть міститися в парникових овочах.



Кому варто уникати вживання редису / Фото Pexels

Застерігає деяких людей від споживання редису зіркова дієтологиня Світлана Фус. Протипоказано вживати його людям з цими захворюваннями: