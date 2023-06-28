Вы могли не подозревать, но такой привычный овощ, как чеснок, имеет ряд противопоказаний. И последствия его неправильного употребления могут быть крайне неприятными – от усталости до приступов астмы. 24 Канал разбирался, кому чеснок может причинить вред.

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Кому не стоит употреблять чеснок

Давно известно, что чеснок прекрасно помогает в сезонных заболеваниях, однако для некоторых людей он может создать немало проблем. В частности, этот продукт у многих вызывает аллергическую реакцию, поэтому к его употреблению следует относиться осторожно.

Также ученые доказали, что чеснок усиливает аппетит, поэтому об ограничении его количества в рационе следует подумать и людям, стремящимся сбросить несколько килограммов. Из-за побочных эффектов овощи не рекомендуют употреблять тем, кто болеет язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастрит и геморрой. Он может также навредить людям с эпилепсией и заболеваниями почек и печени.



Чеснок может повредить людям с болезнями желудка / Фото Pexels

Если вы часто страдаете усталостью и головными болями, то попробуйте употреблять меньше чеснока, ведь он только усугубляет эти недуги. Кроме того, в редких случаях душистые зубчики корнеплода могут вызвать и боли в мышцах, кожную сыпь, головокружение, потерю аппетита и приступы астмы.

По этим причинам врачи советуют отказаться от употребления чеснока беременным и кормящим грудью.

Обратите внимание! Чеснок может навредить и людям, не имеющим противопоказаний, если есть его слишком часто. Ежедневное употребление этого продукта больше всего скажется на печени, и тогда полезный корнеплод станет ядом для вашего организма. В конце концов, это может привести даже к ожирению печени.

Диетологи убеждены, что дневная норма чеснока для взрослого человека не должна превышать 2 – 3 зубчика, и этого количества будет достаточно для поддержания иммунитета и профилактики заболеваний. И есть его нужно сырым, ведь в обработанном виде овощ теряет все свои полезные свойства.