Зелений горох дуже розповсюджений по всьому світу, і в Україні він займає важливе місце у раціоні чималої кількості людей. Проте кілька побічних ефектів гороху можуть зіпсувати вам здоров'я, якщо ви не вживатимете його обережно.

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Кому не можна їсти зелений горох

Одним з головних побічних ефектів зеленого горошку є велика кількість вітаміну К, що є в ньому. Цей жиророзчинний вітамін сприяє метаболізму, підвищує рівень кальцію в крові та має антиоксидантні властивості.

Вітамін К також може знизити ймовірність розвитку ракових клітин в організмі. Та постійне вживання цієї речовини може призвести й до негативних наслідків у здоров'ї. Якщо ви матимете надто багато цього вітаміну в організмі, це може призвести до розрідження крові та втрати тромбоцитів.

Не рекомендують вживати горошок й людям, які мають чутливий шлунок чи мають такі захворювання, як подагра та тромбофлебіт.

Також утриматися від споживання зеленого горошку варто людям, які намагаються скинути вагу, адже горох – джерело білка, і чимало людей забувають про це. Надмірне вживання горошку може призвести до набору ваги та накопичення жиру.



Горошок шкідливий для схуднення / Фото Pexels ​

Також зелений горошок може викликати здуття живота та надмірне газоутворення. Бобові, до яких також відноситься горох, мають високий вміст вуглеводів, які й призводять до такого ефекту. І він зберігається навіть після термічної обробки чи сушіння, проте у сирому вигляді він найбільш небезпечний.

Здуття також може бути спричинене високим рівнем цукру в продукті. Ці цукри не перетравлюються, а отже, призводять до накопичення газів у кишківнику. Небезпечний цей продукт й через те, що він може викликати діарею в людей, які мають проблеми з кишково-шлунковим трактом.