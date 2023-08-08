Зеленый горох очень распространен по всему миру, и в Украине он занимает важное место в рационе большого количества людей. Однако несколько побочных эффектов гороха могут испортить вам здоровье, если вы не будете употреблять его осторожно.

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Кому нельзя есть зеленый горох

Одним из главных побочных эффектов зеленого горошка является большое количество витамина К, находящегося в нем. Этот жирорастворимый витамин способствует метаболизму, повышает уровень кальция в крови и обладает антиоксидантными свойствами.

Витамин К может снизить вероятность развития раковых клеток в организме. Но постоянное употребление этого вещества может привести к негативным последствиям в здоровье. Если у вас слишком много этого витамина в организме, это может привести к разжижению крови и потере тромбоцитов.

Не рекомендуют употреблять горошек и людям, которые имеют чувствительный желудок или имеют такие заболевания, как подагра и тромбофлебит.

Также воздержаться от потребления зеленого горошка стоит людям, пытающимся сбросить вес, ведь горох – источник белка, и многие забывают об этом. Чрезмерное употребление горошка может привести к набору веса и накоплению жира.



Горошек вреден для похудения / Фото Pexels

Также зеленый горошек может вызвать вздутие живота и чрезмерное газообразование. Бобовые, к которым также относится горох, обладают высоким содержанием углеводов, которые и приводят к такому эффекту. И он сохраняется даже после термической обработки или сушки, однако в сыром виде он наиболее опасен.

Вздутие также может быть вызвано высоким уровнем сахара в продукте. Эти сахара не перевариваются, следовательно, приводят к накоплению газов в кишечнике. Опасен этот продукт и потому, что он может вызвать диарею у людей, имеющих проблемы с желудочно-кишечным трактом.