Соковита, м’ясиста та з приємним кисло-солодким смаком, вона ще й містить низку корисних речовин для людського здоров'я.

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Яка денна норма вживання черешні

Переваги відчує серце, шкіра, травлення, мозок, м'язи та інші частини тіла. Проте, щоб отримати їх, потрібно дотримуватись рекомендацій щодо вживання. Перш за все, йдеться про денну норму.

Більшість експертів сходиться на думці, що за один раз не варто їсти понад 300 – 400 грамів цієї смакоти. Якщо говорити про добову рекомендацію, то доза не повинна перевищувати 1 кілограм.



З черешнями треба бути обережними / Фото Pexels

Такі обмеження пов'язані, перш за все, з різною потенційною реакцією організму: алергічна реакція, здуття живота, важкість чи дискомфорт у шлунку, неприємні відчуття. Все це індивідуально.

Щодо дітей теж є певні застереження. У маленькому віці можуть виникнути проблеми через те, що ферментативна функція підшлункової залози ще не до кінця спрямована. Саме тому варто давати дітлахам усього по кілька ягід, щоб переконатись що не буде побічних ефектів, зокрема алергії.

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Найкраще вживати ягоди та фрукти свіжими та цілими, адже так ми отримуємо клітковину, яка вкрай необхідна для хорошої роботи травної системи. Ідеальний час для вживання – до 16:00. Якщо їсти в другій половині дня, то це може призвести до набору зайвої ваги.