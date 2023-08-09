Для большинства людей щавель не только полностью безопасен, но и очень полезен, ведь содержит немало витаминов и полезных веществ, которые необходимы для сбалансированной работы организма.

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Чем полезен щавель

Разнообразные питательные свойства щавеля трудно перечислить. Он достаточно питателен и низкокалорийен, поэтому идеально подойдет для тех, кто стремится сбросить несколько килограммов.

Богата эта зелень и белками и витамином А, который обеспечивает здоровье глаз. Всего в одной порции щавеля вы можете найти 238% от ежедневной рекомендуемой нормы. Щавель следует есть и людям, испытывающим недостаток витамина С.

Чтобы организм работал без сбоев, нужно не только следить за питанием, но и подходить комплексно к здоровью. Важно вовремя производить детоксикацию организма. Сочетание препаратов Лимфомиозот и Галлиум-Хеель оказывают иммуномодулирующее, противовоспалительное, дренажное и дезинтоксикационное действия. Так что вы будете чувствовать себя комфортно и будете сиять здоровьем.

Если вы страдаете от герпеса, вам также поможет щавель. Оказывается, экстракт из его листьев содержит немало флавоноидов, которые полезны для здоровья. Но перед употреблением щавеля для лечения любых болезней следует проконсультироваться с врачом.



Щавель содержит немало витаминов / Фото Pexels

Кому не стоит есть щавель

Перед употреблением щавеля учтите, что он содержит большое количество щавелевой кислоты, которая является основным компонентом камней в почках. Так что если вы склонны к их развитию, возможно, вам следует воздержаться от чрезмерного употребления этой зелени.

Также помните, что во время приготовления щавеля не следует использовать чугунные кастрюли или сковородки, ведь щавелевая кислота реагирует с металлами и придает ему неприятный привкус. Кроме того, это может привести к обнаружению потенциально токсичного количества ионов алюминия.