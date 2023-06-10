Продукт має лише один мінус: він дуже калорійний, проте користь, яку ви отримаєте з нього, цього варта.

Цікаво Кабачки: несподівана користь і шкода

Волоські горіхи мають у складі ненасичені жири, білки, вітаміни і унікальний набір інших корисних мікроелементів. Корисний вплив може відчути ваша нервова система, завдяки вмісту фолієвої кислоти і вітамінів групи В, та гормональний фон, адже речовини в складі нормалізують роботу статевих залоз у жінок та запобігають виникненню дефіциту заліза у вагітних.

Відтак покращити настрій, емоційний стан та здоров'я можна лише невеликою порцією на день. Нівелювати всю користь може неправильний метод приготування горіхів. Ті продукти, які піддаються термічній обробці, особливо обсмажуванню на олії, не несуть організму очікуваної користі, а натомість з'являється велика кількість шкідливих трансжирів.

Очікувати на покращення стану варто і тим, хто має серцево-судинні захворювання, адже калій і магній в складі горіхів знижують ризик інфарктів та інсультів, зміцнюють стінки судин, нормалізують артеріальний тиск.



Волоські горіхи можна їсти не всім / Фото Pexels

Кому горіхи можуть нашкодити

Калорійний продукт ефективно знижує рівень холестерину в крові. Тож ті, хто має високі показники, отримують ще один стимул для вживання, тим, хто бореться із низьким холестерином, вживати горіхи не варто. Серед інших ризиків є наступні: