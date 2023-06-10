Продукт имеет только один минус: он очень калорийный, однако польза, которую вы извлечете из него, этого стоит.

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Грецкие орехи содержат ненасыщенные жиры, белки, витамины и уникальный набор других полезных микроэлементов. Полезное влияние может ощутить ваша нервная система благодаря содержанию фолиевой кислоты и витаминов группы В, и гормональный фон, ведь вещества в составе нормализуют работу половых желез у женщин и предотвращают возникновение дефицита железа у беременных.

Следовательно, улучшить настроение, эмоциональное состояние и здоровье можно лишь небольшой порцией в день. Нивелировать всю пользу может неправильный метод приготовления орехов. Те продукты, которые подвергаются термической обработке, особенно обжариванию на растительном масле, не несут организму ожидаемой пользы, а появляется большое количество вредных трансжиров.

Ожидать улучшения состояния следует и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания, ведь калий и магний в составе орехов снижают риск инфарктов и инсультов, укрепляют стенки сосудов, нормализуют артериальное давление.



Грецкие орехи можно есть не всем / Фото Pexels

Кому орехи могут навредить

Калорийный препарат эффективно снижает уровень холестерина в крови. Поэтому те, у кого высокие показатели, получают еще один стимул для употребления, тем, кто борется с низким холестерином, употреблять орехи не стоит. Среди других рисков есть следующие: