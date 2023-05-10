На щастя, цей ритуал обов'язково робити далеко не всім. Проте існують категорії людей, яким це може вберегти здоров'я. Про них розповідає 24 канал.

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Яким людям треба прасувати постільну білизну

Людство поділяється на два табори: ті, хто прасують білизну після прання, і ті, які вперто уникають цього. Хто ж них має рацію? Насправді відповідь на популярне запитання пов'язана зі здоров'ям.

Зазвичай люди у такий спосіб намагаються задовольнити свої естетичні потреби та привести білизну у стан нової та акуратної. Проте роль праски має куди більше значення, особливо для тих, хто страждає на алергію чи атопічний дерматит. Відповідно, прасувати білизну абсолютно всім, не має потреби.



Для людей з алергією це обов'язковий ритуал / Фото Pexels

Люди із цими захворюваннями змушені чи не щодня змінювати наволочки, часто міняти постіль, а після прання ще й ретельно її прасувати. Ці ритуали допомагають позбутись небезпечних тригерів недуги – домашніх кліщів та інших живих організмів, з якими чудово справляється висока температура.

Також рекомендовано спати лише на натуральних тканинах: бавовна стане чудовим рішенням для комфортного та якісного сну, оскільки такий матеріал має здатність добре вбирати піт.