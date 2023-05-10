К счастью, этот ритуал обязательно совершать далеко не всем. Однако существуют категории людей, которым это может уберечь здоровье. О них рассказывает 24 канал.

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Каким людям нужно гладить постельное белье

Человечество делится на два лагеря: те, кто гладит белье после стирки, и те, которые упорно избегают этого. Кто же их прав? На самом деле ответ на популярный вопрос связан со здоровьем.

Обычно люди таким образом пытаются удовлетворить свои эстетические потребности и привести белье в новое и аккуратное состояние. Однако роль утюга имеет куда большее значение, особенно для тех, кто страдает аллергией или атопическим дерматитом. Соответственно, гладить белье абсолютно всем, не нужно.



Для людей с аллергией это обязательный ритуал / Фото Pexels

Люди с этими заболеваниями вынуждены ежедневно менять наволочки, часто менять постель, а после стирки еще и тщательно ее гладить. Эти ритуалы помогают избавиться от опасных триггеров недуга – домашних клещей и других живых организмов, с которыми прекрасно справляется высокая температура.

Также рекомендуется спать только на натуральных тканях: хлопок станет отличным решением для комфортного и качественного сна, поскольку такой материал способен хорошо впитывать пот.