Великдень може привнести свої корективи в дієту. Чого лише варті продукти, які потрапляють у святкову корзину. На щастя, існують альтернативні рецепти традиційних страв. Одним із них поділилася у своєму інстаграм-аккаунті нутриціологиня Ольга Дорош.

Якщо ви ніколи не пекли паску або хочете пришвидшити процес її приготування та ще й зробити її кориснішою – спробуйте використати цілозернове борошно. Завдяки заміні одного інгредієнту, така паска містить менше жирів і білків у порівнянні з традиційною.

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Утім, не поспішайте їсти все та відразу, така пасха стає ще смачнішою, коли підсихає.

Інгредієнти на 1 середню паску:⁣⁣⠀

200 мілілітрів йогурту/кефіру 2,5%⁣⁣;

2 яйця⁣⁣;

10 соковитих фініків ;

10 столових ложок цілозернового борошна⁣⁣;

1 пакетик цукру ванільного чи ваніль⁣⁣;

цедра лимона, апельсина (можна додати й одне, й інше)⁣⁣;

сухофрукти (смачне поєднання курага, родзинки та цукати);⠀

пакетик сухих дріжджів (10 – 11 грамів)⁣⁣.

Спосіб приготування

Тісто

Йогурт (кефір) трохи нагріти (можна в мікрохвильовці, орієнтовно 40 секунд). Всипати туди дріжджі, добре перемішати. Додати 2 – 3 столові ложки борошна і ще раз перемішати. Поставити в тепле місце на 30 хвилин.

⁣⁣Сухофрукти

Тим часом замочуємо фінки в теплій воді (50 – 60 градусів) на 15 хвилин. Далі зливаємо з них воду, очищуємо від кісточок та збиваємо в однорідне пюре за допомогою блендера. Щоб фініки легше перебилися – додаємо 1 – 2 столові ложки води. Сухофрукти замочуємо на 10 хвилин в теплій воді, в разі потреби ріжемо на менші шматочки. Цедру тремо на дрібній тертці. ⁣⁣⠀

З'єднуємо інгредієнти