Диетический кулич на цельнозерновой муке: рецепт от нутрициолога
Пасха может привнести свои коррективы в диету. Чего только стоят продукты, которые попадают в праздничную корзину. К счастью, существуют альтернативные рецепты традиционных блюд. Одним из них поделилась в своем инстаграм-аккаунте нутрициолог Ольга Дорош.
Источник:инстаграм Ольга Дорош
Если вы никогда не пекли кулич или хотите ускорить процесс его приготовления и еще и сделать более полезным – попробуйте использовать цельнозерновую муку. Благодаря замене одного ингредиента, такая пасха содержит меньше жиров и белков по сравнению с традиционной.
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Но не спешите есть все и сразу, такой кулич становится еще вкуснее, когда подсыхает.
Ингредиенты на 1 среднюю пасху: ⠀
- 200 миллилитров йогурта / кефира 2,5%;
- 2 яйца;
- 10 сочных фиников;
- 10 столовых ложек цельнозерновой муки;
- 1 пакетик сахара ванильного или ваниль;
- цедра лимона, апельсина (можно добавить и то, и другое);
- сухофрукты (вкусное сочетание – курага, изюм и цукаты);⠀
- пакетик сухих дрожжей (10 – 11 граммов).
Способ приготовления
Тесто
- Йогурт (кефир) немного нагреть (можно в микроволновке, ориентировочно 40 секунд).
- Всыпать туда дрожжи, хорошо перемешать.
- Добавить 2 – 3 столовые ложки муки и еще раз перемешать.
- Поставить в теплое место на 30 минут.
Сухофрукты
- Между тем замачиваем финки в теплой воде (50 – 60 градусов) на 15 минут. Далее сливаем с них воду, очищаем от косточек и взбиваем в однородное пюре с помощью блендера. Чтобы финики легче перетёрлись – добавляем 1 – 2 столовые ложки воды.
- Сухофрукты замачиваем на 10 минут в теплой воде, в случае необходимости режем на небольшие кусочки.
- Цедру трем на мелкой терке. ⠀
Соединяем ингредиенты
- Добавляем яйца и соединяем все ингредиенты вместе. Тесто должно дойти до консистенции густой сметаны (как на видео).
- Набросайте тесто ложкой в форму для выпекания.
- Положите в форму только половину теста, при выпечке оно подрастет.
- Выпекать 50 – 70 минут в духовке при 160°C. Проверяем готовность зубочисткой, если куличик сухой – все удалось.
- Если тесто вываливается из формы – легко нажмите на него, чтобы оно вернулось "на место". Поставьте таймер еще на 20 – 30 минут и допеките куличик.
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