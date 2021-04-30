Пасха может привнести свои коррективы в диету. Чего только стоят продукты, которые попадают в праздничную корзину. К счастью, существуют альтернативные рецепты традиционных блюд. Одним из них поделилась в своем инстаграм-аккаунте нутрициолог Ольга Дорош.

Если вы никогда не пекли кулич или хотите ускорить процесс его приготовления и еще и сделать более полезным – попробуйте использовать цельнозерновую муку. Благодаря замене одного ингредиента, такая пасха содержит меньше жиров и белков по сравнению с традиционной.

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Но не спешите есть все и сразу, такой кулич становится еще вкуснее, когда подсыхает.

Ингредиенты на 1 среднюю пасху: ⁣⁣ ⠀

200 миллилитров йогурта / кефира 2,5%⁣⁣;

2 яйца⁣⁣;

10 сочных фиников;

10 столовых ложек цельнозерновой муки⁣⁣;

1 пакетик сахара ванильного или ваниль⁣⁣;

цедра лимона, апельсина (можно добавить и то, и другое)⁣⁣;

сухофрукты (вкусное сочетание – курага, изюм и цукаты);⠀

пакетик сухих дрожжей (10 – 11 граммов).

Способ приготовления

Тесто

Йогурт (кефир) немного нагреть (можно в микроволновке, ориентировочно 40 секунд).

Всыпать туда дрожжи, хорошо перемешать.

Добавить 2 – 3 столовые ложки муки и еще раз перемешать.

Поставить в теплое место на 30 минут.

⁣⁣Сухофрукты

Между тем замачиваем финки в теплой воде (50 – 60 градусов) на 15 минут. Далее сливаем с них воду, очищаем от косточек и взбиваем в однородное пюре с помощью блендера. Чтобы финики легче перетёрлись – добавляем 1 – 2 столовые ложки воды. Сухофрукты замачиваем на 10 минут в теплой воде, в случае необходимости режем на небольшие кусочки. Цедру трем на мелкой терке. ⁣⁣⠀

Соединяем ингредиенты