Практически каждый сталкивался с такой головоломкой – вы берете яйцо из холодильника, но не помните, сколько времени оно там простояло.

Это правда, что со временем качество яйца начинает снижаться, поскольку воздушный карман внутри становится больше, а белки становятся тоньше. Однако яйцо "портится" только тогда, когда оно начинает разлагаться из-за бактерий или плесени.

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Осмотрите яйца

Пока яйцо еще в скорлупе, убедитесь, что она не треснута, не имеет слизи или порошка. Скользкость или трещины могут свидетельствовать о наличии бактерий, в то время как порошок на скорлупе говорит о наличии плесени.

Если скорлупа кажется сухой и невредимой, перед использованием разбейте яйцо в чистую белую миску или тарелку. Посмотрите, есть ли изменения в цвете желтка или белка. Это может свидетельствовать о росте микробов.



Осмотрите яйца снаружи и изнутри / Фото Unsplash

Если вы заметили какие-либо признаки изменения цвета, выбросьте яйцо и вымойте миску горячей водой с мылом перед тестированием нового.

Выполните тест на плавание

Тест на поплавок – один из самых популярных методов проверки качества яйца. Это также распространенный метод определения возраста оплодотворенной яйцеклетки, развивающейся у птенец.

Чтобы проделать тест на плавание, осторожно опустите яйцо в миску или ведро с водой. Если яйцо тонет, оно свежее. Если оно наклоняется вверх или даже плавает, то старое.

Подсвечивайте яйца

Метод просветления выполняется промышленно с помощью специального оборудования для обеспечения надлежащей классификации столовых яиц перед их упаковкой.

Но это тоже можно сделать дома. Вам понадобится черная комната и маленький яркий источник света. В прошлом использовали свечи, отсюда и название "свечения". Но, вероятно, более эффективно использовать вместо этого маленький фонарик или лампу для чтения.

Держите источник света до большого конца яйца. Затем наклоните яйцо и быстро сверните его слева направо. Если все сделано правильно, содержимое яйца должно освещаться.