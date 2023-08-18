Сухофрукти можуть принести вашому організму чимало переваг: вони багаті на вітаміни й мінерали, і вони можуть зберігатися протягом цілого року. Способів сушіння фруктів існує безліч, та незалежно від методу, кінцевий продукт виходить ароматним та стійким до гниття.

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Як сухофрукти впливають на здоров'я

Сухофрукти вразять вас набором вітамінів, які містяться у них. Наприклад, у чорносливі є чимало вітаміну А, а родзинки багаті на вітамін С і залізо. Ці мікроелементи у солодких фруктах можуть допомогти оздоровити тіло, а не просто дати калорії.

Перш за все, корисні сушені фрукти для очей. Доведено, що вітаміни С та А можуть уповільнити розвиток катаракти. А вітамін С також пов'язаний з запобіганням поширенню жовтої плями.

Варто додати сухофрукти до свого раціону і вагітним жінкам, адже дієта, багата на залізо, є необхідною для здорової вагітності. У цей час організму потрібно більше поживних речовин і мінералів, і сухофрукти можуть надати їх.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Та не можна забувати й про те, що фактично кожен вид сухофруктів окрім мікроелементів також містить вуглеводи, чимало цукру та калорій. Коли ви сушите фрукти, їхня вага зменшується, натомість кількість калорій залишається незмінною.



Сухофрукти можуть спричинити набір ваги / Фото Pexels​

Тож попри те, що сухофрукти містять чимало клітковини, високий вміст цукру в них може призвести до збільшення ваги. У свіжих фруктах окрім клітковини є ще й багато води, і ці два фактори змушують вас відчувати ситість, і ви споживаєте менше калорій. Тоді як з сухофруктами ви можете випадково з'їсти їх надто багато.

Утриматися від вживання цих продуктів варто й людям, які хворіють на діабет. Високий вміст цукру може негативно вплинути на здоров'я та нашкодити.