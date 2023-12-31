Ікра має безліч переваг для здоров’я. Про поживну цінність делікатесу з ікри, яку отримують з осетрових риб розповіла дієтолог Патриція Бріджит Лейн.

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Користь ікри для здоров'я

Ікра має різний смак, відрізняється кольорами (червоний та чорний) і розмірами.

Червона ікра більшого розміру має насичений смак лосося чи риби. Ті, що менші, солоні і не такі рибні,

– зазначила дієтолог.

Та незалежно від розміру, кольору та смаку, ікра має безліч переваг для здоров'я.

Підвищення рівня вітаміну В12

В ікрі міститься багато вітаміну В12, який позитивно впливає на організм. Патриція Бріджит каже, що ікра покриває четвертину денної норми вітаміну. B12 допомагає позбутися втоми та слабкості.

Високий вміст корисних жирів

Ікра також багата на жирні кислоти омега-3. Вони впливають на гарний настрій та пам’ять та добре впливають на здорову вагітність та розвиток дитини в утробі.



Корисні властивості ікри / Фото Pexels

Зберігає шкіру здоровою

Дієтологиня розповіла, що ікру часто додають в косметичні продукти, особливо ті, які є високоякісними антивіковими засобами для шкіри. Ікра допомагає шкірі мати красивий та здоровий вигляд.

Регулярне вживання ікри може допомогти в боротьбі з дерматитом, лущенням і огрубінням шкіри,

– розповіла Патриція Бріджит Лейн.

Підтримує імунітет

Рибна ікра багата на вітамін С, Е та А, які допомагають підвищити імунітет.

Хороше джерело кальцію

В ікрі дуже багато цинку, магнію, заліза та кальцію, який є важливим для здоров’я кісток.

"Якщо у когось алергія на лактозу або він не вживає молочних продуктів, ікра дає чудову можливість отримати кальцій в організмі", – додала дієтолог.