Якщо ви слідкуєте за своїм здоров’ям, то прислухайтеся до порад кардіолога Елізабет Клодас – засновниці клініки профілактичної кардіології в штаті Міннесота. Вона розповіла про кілька святкових продуктів, які вона уникає в період Різдва чи Нового року.

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Егг-ног

Цей напій містить багато калорій, холестерину, насичених жирів та цукру. За словами лікарки, це найгірший напій, який ви можете випити.

Булочки та хліб

Хлібобулочні вироби дадуть нам порожні калорії та надлишок натрію, який зможе підвищити кров’яний тиск.



Уникайте перекусів перед основною вечерею / Фото Pexels

Закуски перед вечерею

Постарайтеся уникати легких перекусів перед основним прийомом їжі.

Перекуси перед вечерею, як правило, калорійні і відносно бідні на поживні речовини. Відмова від цих продуктів допоможе вам заощадити калорії, натрій та жири та перейти на продукти з кращим загальним профілем поживних речовин,

– зазначила лікарка.

Змішані напої

Постарайтеся уникати коктейлів у період новорічних свят. Змішані алкогольні напої містять багато додаткових калорій та цукру. Вони погано впливають на серце, порушуючи серцевий ритм та підвищують артеріальний тиск.

Щоб організм працював без збоїв, потрібно не лише слідкувати за харчуванням, а підходити комплексно до здоров’я. Важливо вчасно робити детоксикацію організму. Поєднання препаратів Лімфоміозот і Галіум-Хеель чинять імуномодулюючу, протизапальну, дренажну та дезінтоксикаційну дії. Тож ви почуватиметесь комфортно і будете сяяти здоров’ям.

Солодощі

Уникайте солодощів або хоча б вживайте в помірних кількостях. Кардіолог не радить їх вживати після вечері, щоб не перевантажувати шлунок ще додатковою їжею. Солодощі містять дуже багато калорій, тож аби спалити їх, доведеться чимало часу приділити спорту.