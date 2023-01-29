За своїми поживними властивостями сочевиця схожа до квасолі. А її відносять до списку "суперпродуктів", що містять безліч вітамінів та мінералів. Сочевиця, зокрема, багата білком та клітковиною.

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Користь сочевиці для здоров'я

Багата клітковиною

Однією з найбільших переваг бобових і сочевиці є високий рівень клітковини. Цю речовину більшість людей не отримують достатньо з раціону.

Сочевиця – це складний вуглевод із надзвичайно високим вмістом клітковини, особливо розчинної клітковини. Ця речовина рухається через шлунково-кишкову систему та допомагає "вбити" речовини, пов'язані з високим рівнем холестерину,

– пояснює дієтолог і тренер Дженніфер Хенвей.

Коричнева сочевиця може забезпечити майже денну норму клітковини (26 грамів) лише з однієї половини склянки.

Допомагає регулювати рівень цукру в крові

"Розчинна клітковина в сочевиці допомагає збалансувати рівень цукру в крові, уповільнюючи викид глюкози в кров і запобігаючи стрибкам інсуліну", – говорить Хенвей. Це одна із значних переваг сочевиці для людей з діабетом.

Суп із сочевиці / Фото Pexels

Хороше джерело білка

Сочевиця містить понад 20 грамів білка на пів склянки – приблизно стільки ж, скільки 115 грамів лосося. Це робить їх ідеальним доповненням до раціону без м'яса.

Містить велику кількість вітамінів і мінералів

Однією з переваг сочевиці є те, що вона смачний "полівітамін": містить кальцій, калій, цинк і залізо, а також велику кількість вітамінів групи В.

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