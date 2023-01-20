Хоча багато продуктів можна описати як "суперфуд", важливо розуміти, що немає їжі, яка є ключем до міцного здоров'я чи профілактики захворювань. Але користі організму продукти точно додають.

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5 суперпродуктів для здоров'я

Темна листова зелень

Темно-зелені листові овочі є чудовим джерелом поживних речовин, враховуючи фолієву кислоту, цинк, кальцій, залізо, магній, вітамін С і клітковину. Вони здатні знижувати ризик хронічних захворювань, серед яких хвороби серця та діабет 2 типу.

Листова зелень також містить каротиноїди, які можуть захищати від певних типів раку. Добре споживати такі види:

чорна капуста (кале);

листовий буряк;

зелень ріпи;

шпинат.

Зелень часто має гіркуватий смак, тому не всім подобається. Ви можете додавати її у свої улюблені супи, салати, смузі й це буде непомітно.

Ягоди

Це джерело живлення вітамінів, мінералів, клітковини та антиоксидантів. Сильна антиоксидантна властивість ягід пов'язана зі зниженим ризиком серцевих захворювань, раку та інших запальних захворювань.

Ягоди також ефективні при лікуванні різних розладів травлення та імунної системи, якщо їх використовувати разом із традиційною медичною терапією. Дуже корисні:

малина;

полуниця;

чорниця;

ожина;

журавлина.

Найкорисніші ягоди для здоров'я / Фото Unsplash

Зелений чай

Зелений чай багатий антиоксидантами та поліфенольними сполуками, які мають сильну протизапальну дію. Одним із найпоширеніших антиоксидантів у зеленому чаї є ґаллат епіґаллокатехіну.

Ймовірно, саме він надає зеленому чаю здатність захищати від хронічних захворювань, включаючи хвороби серця, діабет і рак.

Яйця

Вони багаті вітамінами групи В, холіном, селеном, вітаміном А, залізом та фосфором. Яйця містять два потужні антиоксиданти (зеаксантин і лютеїн), які, як відомо, захищають зір і здоров'я очей.

Існують побоювання щодо споживання яєць і високого рівня холестерину. Однак дослідження вказують, що ризик серцево-судинних захворювань або діабету не збільшується, якщо споживати до 6 – 12 яєць на тиждень.

Бобові

Дослідження показують, що вони мають багато переваг для здоров'я, враховуючи покращене лікування діабету 2 типу, а також зниження артеріального тиску та рівня холестерину.

Регулярне вживання квасолі та бобових також сприяє підтримці здорової ваги. Адже ці продукти добре насичують шлунок.

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