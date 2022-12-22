Вчені проаналізували 28 брендів, які виготовляють чорний шоколад, і виявили надмірну кількість свинцю і кадмію. Що це означає для організму, читайте далі.

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Чим шкідливий чорний шоколад

Кількість чорного шоколаду у раціоні повинна бути помірною, зазначають дієтологи. Надмірна кількість може нести загрозу для здоров'я, попереджають експерти організації Consumers Reports, які виміряли кількість свинцю та кадмію в солодощах.

Згідно зі стандартами Каліфорнійського офісу з оцінки небезпеки для здоров'я навколишнього середовища, організм не повинен піддаватися впливу більше ніж 0,5 мікрограма свинцю та 4,1 мікрограма кадмію на день. Важливо, що ці норми визначають загальний вплив на людину, а не лише безпеку харчових продуктів.

Результати досліджень доводять, що на практиці виробники добряче зловживають цими правилами: 82% протестованих плиток мали у складі у 2,5 раза більше свинцю та в 3 рази перевищили ліміт з кадмієм.



Чорний шоколад може бути шкідливий / Фото Pexels

Чим шкідливий свинець

Експерти Центру з контролю та профілактики захворювань попереджають, що надмірне вживання свинцю за короткий період може призвести до отруєння цим елементом. Серед можливих симптомів:

біль у животі;

запор;

відчуття втоми;

головний біль;

дратівливість;

втрата апетиту;

проблеми з пам'яттю;

поколювання у кінцівках.

Люди з тривалим впливом свинцю також можуть мати ризик високого кров'яного тиску, серцевих захворювань, захворювань нирок і зниження фертильності,

– попереджають експерти.

Також свинець може призвести до анемії, загальної слабкості та завдати шкоди ниркам і мозку. Аби "досягти таких результатів" доведеться щоденно зловживати великими кількостями темного шоколаду, тому вкотре наголошуємо на помірності.

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Чим шкідливий кадмій

Кадмій первинно є у складі какао, адже це природний елемент, який міститься в земній корі. Надмірна кількість в організмі може призвести до проблем зі шлунком: викликати блювоту та діарею. Елемент також пов'язують із захворюваннями нирок і крихкістю кісток.