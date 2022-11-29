Насправді кожна сварка – це не сигнал про погані відносини, а можливість їх покращити. Тож розповідаємо, як правильно сваритись, аби розвивати стосунки.

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Як правильно сваритись

Не називайте це сваркою

Є гарна альтернатива слову сварка – розбіжності. Більш м'яка форма назви здатна пом'якшити і самі обставини та легітимізувати те, що відбувається. Це важливо для правильної побудови та досягнення результатів.

Часто під час сварки люди стають по різні сторони барикад, очікуючи нападу від партнера та готуючись до оборони. Змінивши слово, ви зміните підхід, тож у вас з'явиться спільне на двох завдання подолати труднощі.

Говоріть про себе: використовуємо "Я"

Частенько люди під час сварки намагаються звинуватити партнера у чомусь, використовуючи фрази: "Ти змушуєш мене відчувати…". Цей підхід одразу ставить іншого учасника в опозицію, тож краще говорити прямо про свої почуття "Я відчуваю...". Використання "Я" допоможе не лише встановити контакт з людиною, але й краще усвідомити власні почуття та роль у конфлікті.

Не намагайтеся переконати



Спробуйте вислухати партнера / Фото Pexels

Ваше завдання під час сварки слухати та ділитись своїми почуттями, але не переконувати. Замість спроб довести свою правоту чи перетягти на свою сторону, краще поділитись почуттями, так ви створюєте у стосунках місце для здорового діалогу.

Важливо чути не лише власні бажання, але й відчувати партнера та його потреби, це допоможе уникнути суперечок у майбутньому.

Спробуйте вести щоденник

Якщо дійти згоди з партнером не вдається, спробуйте це перенести з усної форми в письмову. Сімейний терапевт Мо Арі Браун рекомендує написати список із п'яти пунктів, де варто зазначити, що ви відчуваєте зараз. Так ви зможете абстрагуватись від звинувачень партнера та сконцентруватись на собі. Список може включати:

почуття;

думки;

дії чи поведінку;

все інше, що призвело до розбіжностей.

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Намагайтеся залишатися в сьогоденні

Під час сварки люди частенько перескакують на події, які відбувались в минулому. Цього робити не варто. Звісно, якщо тема досі "гаряча" і ви її не обговорили, це ще можна пояснити. Проте, якщо ваш партнер просив вибачення за свої помилки, то краще до попередніх подій не повертатись.

Такий підхід до вирішення конфліктів може призвести до створення нездорового ланцюга, що зробить партнера вразливим та закритим. Зосередьтесь на поточних почуттях і потребах, не перенавантажуйте ситуацію зайвими негативними спогадами.