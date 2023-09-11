Смачні абрикоси також покращують травлення та покращують здоров’я очей. Про всю користь розповіла Кеті Девідсон – дієтологиня та персональний тренер з Канади.

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Поживні та низькокалорійні

Абрикоси дуже поживні і містять багато необхідних вітамінів і мінералів. До прикладу, лише 2 свіжих абрикоси можуть забезпечити вас клітковиною, вітаміном А, С, Е, калієм.

Фрукт містить бета-каротин, лютеїн та зеаксантин, які є потужними антиоксидантами, які допомагають боротися з вільними радикалами в організмі.

Сприяють здоров'ю очей

Вітамін А відіграє важливу роль у запобіганні курячої сліпоти – захворювання, спричиненого відсутністю світлових пігментів у ваших очах. Вітамін Е є жиророзчинним антиоксидантом, який потрапляє безпосередньо в очі, щоб захистити їх від пошкодження вільними радикалами.



Абрикоси є дуже корисними / Фото Pexels

Покращують здоров’я шкіри

Вживання абрикосів може принести користь вашій шкірі. Основними причинами появи зморшок і пошкодження шкіри є фактори навколишнього середовища, такі як сонце, забруднення та сигаретний дим.

Вітаміни С і Е, які містяться в цьому фрукті, можуть допомогти вашій шкірі. Вітамін С захищає від пошкодження ультрафіолетом та сприяє утворенню колагену, який надає шкірі міцність і еластичність. Дотримання дієти з високим вмістом вітаміну С може допомогти вашій шкірі відновити пошкодження ультрафіолетом і запобігти появі зморшок.

Покращують здоров’я кишечника

В абрикосах особливо багато розчинної клітковини, яка важлива для підтримки нормального рівня цукру в крові та холестерину.

Крім того, клітковина затримує рух їжі через травний тракт і живить корисні кишкові бактерії. Здоровіший мікробіом кишечника пов’язаний із меншим ризиком ожиріння.



Абрикоси є дуже корисними / Фото Pexels

Містять багато калію

Абрикоси містять багато калію, мінералу, який також служить електролітом. У вашому тілі він відповідає за надсилання нервових сигналів і регулювання м’язових скорочень і балансу рідини.

Оскільки калій тісно взаємодіє з натрієм для підтримки балансу рідини, достатнє споживання може допомогти запобігти здуття живота та підтримувати здоровий артеріальний тиск.

Насичують організм водою

Абрикоси мають природний високий вміст води, яка може допомогти регулювати артеріальний тиск, температуру тіла, здоров’я суглобів і частоту серцевих скорочень.

Якщо ви зневоднені, об’єм крові падає, що змушує серце працювати інтенсивніше, щоб перекачувати кров. Вживання абрикосів може бути простим способом заповнити втрату води та електролітів після фізичних вправ, оскільки цей фрукт містить велику кількість води та калію.

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Захищають печінку

Абрикоси можуть допомогти захистити вашу печінку від окислювального стресу та запобігти пошкодженню печінки через природний високий вміст антиоксидантів.