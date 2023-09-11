Вкусные абрикосы также улучшают пищеварение и улучшают здоровье глаз. Обо всей пользе рассказала Кэти Дэвидсон – диетология и персональный тренер из Канады.

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Питательные и низкокалорийные

Абрикосы очень питательны и содержат много необходимых витаминов и минералов. К примеру, только 2 свежих абрикоса могут обеспечить вас клетчаткой, витамином А, С, Е, калием.

Фрукт содержит бета-каротин, лютеин и зеаксантин, которые являются мощными антиоксидантами, помогают бороться со свободными радикалами в организме.

Способствуют здоровью глаз

Витамин А играет важную роль в предотвращении куриной слепоты – заболевания, вызванного отсутствием световых пигментов в ваших глазах. Витамин Е является жирорастворимым антиоксидантом, который попадает прямо в глаза, чтобы защитить их от повреждения свободными радикалами.



Абрикосы очень полезны / Фото Pexels

Улучшают здоровье кожи

Употребление абрикосов может принести пользу вашей коже. Основными причинами появления морщин и повреждений кожи являются факторы окружающей среды, такие как солнце, загрязнение и сигаретный дым.

Содержащиеся в этом фрукте витамины С и Е могут помочь вашей коже. Витамин С защищает от повреждения ультрафиолетом и способствует образованию коллагена, придающего коже прочность и эластичность. Соблюдение диеты с высоким содержанием витамина С может помочь вашей коже восстановить повреждение ультрафиолетом и предотвратить появление морщин.

Улучшают здоровье кишечника

В абрикосах особенно много растворимой клетчатки, которая важна для поддержания нормального уровня сахара в крови и холестерина.

Кроме того, клетчатка задерживает движение пищи через пищеварительный тракт и питает полезные кишечные бактерии. Более здоровый микробиом кишечника связан с меньшим риском ожирения.



Абрикосы очень полезны / Фото Pexels

Содержат много калия

Абрикосы содержат много калия, минерала, который также служит электролитом. В вашем теле он отвечает за отправку нервных сигналов и регулировку мышечных сокращений и баланса жидкости.

Поскольку калий тесно взаимодействует с натрием для поддержания баланса жидкости, достаточное потребление может помочь предотвратить вздутие живота и поддерживать здоровое артериальное давление.

Насыщают организм водой

Абрикосы имеют природное высокое содержание воды, которая может помочь регулировать артериальное давление, температуру тела, здоровье суставов и частоту сердечных сокращений

Если вы обезвожены, объем крови падает, что заставляет сердце работать более интенсивно, чтобы перекачивать кровь. Употребление абрикосов может быть простым способом восполнить потерю воды и электролитов после физических упражнений, поскольку фрукт содержит большое количество воды и калия.

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Защищают печень

Абрикосы могут помочь оградить вашу печень от окислительного стресса и предотвратить повреждение печени из-за естественного высокого содержания антиоксидантов.