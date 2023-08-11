Додавання кімнатних рослин до інтер'єру – це чудовий спосіб додати помешканню візуального декору та прикрасити його. Та ці рослини мають чимало інших переваг – вони сприяють одужанню від хвороб та зменшенню стресу, покращують якість повітря та допомагають боротися з хронічними хворобами.

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Повітря стає чистішим

Виявляється, в вашій квартирі, навіть якщо ви регулярно її прибираєте, залишається чимало шкідливих міркочастинок. Деякі килими, меблі, фарби та засоби для чищення містять леткі органічні сполуки, які виділяються у вигляді газів та можуть справити негативний вплив на здоров'я.

Ці сполуки можуть підвищити ризик розвитку раку, алергії та деяких інших респіраторних захворювань, спричинити головний біль та пошкодження центральної нервової системи.

Допомогти уникнути цих ризиків може встановлення очищувачів повітря та регулярне провітрювання, проте кімнатні рослини теж можуть поліпшити ситуацію. Втім, користь приносять не тільки самі рослини, але й мікроорганізми, що містять в ґрунті у горщиках.

Зменшення стресу

Ви, певно, вже чули, що споглядання природи та рослин може зменшити стрес. Проте це працює не тільки на вулиці, але і у вашій оселі, якщо вона заставлена кімнатними рослинами.



Рослини допомагають знизити напругу / Фото Pexels

Дослідження показали, що догляд за рослинами допомагає зменшити рівень кортизолу, знизити артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень. Для людей, які не мають можливості виїхати на прогулянку до лісу чи щодня ходити парком кімнатні рослини можуть стати чудовою альтернативою.

Покращення сну

Яскраві квіти та зелень можуть додати вашій спальні необхідного затишку, але також сприятимуть більш глибокому і спокійному сну завдяки здатності виробляти кисень. А вплив високого рівня кисню на організм вночі може дати вам добре виспатися.

Підвищення вологості

Якщо ви живете у сухому кліматі, подумайте над тим, щоб поставити у своїй оселі кілька рослин. Під час фотосинтезу вони виділяють кисень та водяну пару, і особливо корисно це буде у зимові місяці. Саме тоді газ та електричне тепло можуть завдати найбільшої шкоди вашому організму та шкірі.

Кімнатні рослини зменшують вплив алергенів

Ви могли й не підозрювати, проте кімнатні рослини можуть суттєво зменшити кількість пилу та плісняви у приміщенні, хоча механізм, за яким це відбувається, ще не вивчений до кінця.

Якщо ви поставите рослини у ванній кімнаті, де через вологість підвищується ризик утворення плісняви, це може покращити мікроклімат у кімнатах та дозволить уникнути можливих алергічних реакцій.