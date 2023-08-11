Добавление комнатных растений к интерьеру – это отличный способ добавить помещению визуального декора и украсить его. Но эти растения обладают многими другими преимуществами – они способствуют выздоровлению от болезней и уменьшению стресса, улучшают качество воздуха и помогают бороться с хроническими болезнями.

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Воздух становится чище

Оказывается, в вашей квартире, даже если вы регулярно убираете ее, остается немало вредных меркочастиц. Некоторые ковры, мебель, краски и чистящие средства содержат летучие органические соединения, которые выделяются в виде газов и могут оказать негативное влияние на здоровье.

Эти соединения могут повысить риск развития рака, аллергии и других респираторных заболеваний, вызвать головную боль и повреждение центральной нервной системы.

Помочь избежать этих рисков может установка воздухоочистителей и регулярное проветривание, однако комнатные растения тоже могут улучшить ситуацию. Впрочем, пользу приносят не только сами растения, но и микроорганизмы, содержащие в почве горшки.

Уменьшение стресса

Вы, вероятно, уже слышали, что созерцание природы и растений может снизить стресс. Однако это работает не только на улице, но и в вашем доме, если она заставлена комнатными растениями.



Растения помогают снизить напряжение / Фото Pexels

Исследования показали, что уход за растениями помогает снизить уровень кортизола, снизить артериальное давление и частоту сердечных сокращений. Для людей, не имеющих возможности выехать на прогулку в лес или ежедневно ходить по парку комнатные растения могут стать прекрасной альтернативой.

Улучшение сна

Яркие цветы и зелень могут придать вашей спальне необходимый уют, но также будут способствовать более глубокому и спокойному сну благодаря способности производить кислород. А воздействие высокого уровня кислорода на организм ночью может дать вам хорошо выспаться.

Повышение влажности

Если вы живете в сухом климате, подумайте над тем, чтобы поставить в своем доме несколько растений. Во время фотосинтеза они выделяют кислород и водяной пар, и особенно полезно это будет в зимние месяцы. Именно тогда газ и электрическое тепло могут нанести наибольший вред вашему организму и коже.

Комнатные растения уменьшают влияние аллергенов

Вы могли и не подозревать, однако комнатные растения могут существенно снизить количество пыли и плесени в помещении, хотя механизм, по которому это происходит, еще не изучен до конца.

Если вы поставите растения в ванной комнате, где повышается риск образования плесени, это может улучшить микроклимат в комнатах и позволит избежать возможных аллергических реакций.