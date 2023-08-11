На метаболізм впливають чимало чинників, які неможливо контролювати: стать, генетика, вік. Проте деякі способи покращити метаболізм існують, і вони не потребують дороговартісних процедур чи надто великих зусиль.

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Нарощуйте м'язи

Регулярні тренування можуть неабияк покращити ваше здоров'я та сприяти втраті ваги. Але тіло спалює калорії навіть тоді, коли ви нічого не робите, і рівень метаболізму у стані спокою набагато вищий у людей з великою м'язовою масою.

Після кожного сеансу тренування м'язи в усьому тілі активізуються і підвищують середню добову швидкість метаболізму.

Пийте більше води

Для обробки калорій організму потрібна вода. А якщо ваше тіло хоча б трошки зневоднене, це може суттєво сповільнити метаболізм. Одне з нещодавніх досліджень показало, що дорослі, які випивали по 8 склянок води на день, спалювали більше калорій за тих, хто цього не робив.

Для того, щоб збільшити кількість рідини, яку ви споживаєте щодня, спробуйте взяти за звичку пити чашку води чи іншого несолодкого напою під час кожного прийому їжі.

Робіть перекуси

Виявляється, перекуси не шкідливі для фігури, а зовсім навпаки – вони можуть допомогти вам покращити метаболізм та втратити кілька калорій. Коли ж ви їсте великі порції з багатогодинними перервами між прийомами їжі, ваш метаболізм сповільнюється, і продукти переварюються складніше.



Перекуси корисні для втрати ваги / Фото Pexels

Також експерти переконані, що люди, які регулярно перекушують, їдять менше під час обіду та вечері, тож не варто боятися набору ваги через переїдання.

Додайте приправи до страв

Якщо ви полюбляєте гостру їжу, хороша новина для вас: вона не тільки запашна й смачна, але й корисна для втрати ваги. Виявляється, якщо до своєї страви ви додасте перець чилі, це може прискорити спалення калорій.

Втім, цей ефект тимчасовий, тож не варто у своєму схудненні покладатися тільки на спеції, та якщо ви їсте гостру їжу досить часто, ефект може збільшитися.

Пийте каву

Звісно, ви вже знаєте про те, що кава може надати вам заряд енергії та допоможе сконцентруватися. Втім, виявляється, кава може надати ще кілька переваг вашому здоров'ю.

Якщо ви вживатимете її помірно, досить швидко помітите, що вона короткочасно підвищує швидкість метаболізму. Кофеїн також може підвищити вашу витривалість під час тренувань та зробити вас менш втомленими.