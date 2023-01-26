Морква зберігається в холодильнику тижнями, і її легко додати до страв та закусок людям будь-якого віку. Розповідаємо, чому її варто їсти більше, аніж люди звикли споживати.

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Користь моркви для здоров'я

Сприяє здоров'ю очей

Морква містить безліч вітамінів і мінералів, які відіграють важливу роль у функціонуванні наших органів. Мабуть, найвідомішим є те, що цей овоч позитивно впливає на здоров'я очей. Усе завдяки вмісту бета-каротину, який в організмі перетворюється на вітамін А.

Вітамін А, ймовірно, найбільш відомий своєю важливою роллю в підтримці здоров’я очей і гарного зору, і його достатнє споживання має важливе значення для зниження ризику дегенерації жовтої плями", – кажуть спеціалісти.

Допомагає шкірі залишатися здоровою

Вітамін А також необхідний для захисту здорової шкіри. Нещодавнє дослідження виявило, що люди, які споживали більше цього вітаміну та каротиноїдів, мали менший ризик раку шкіри.

Морква має багато переваг для здоров'я / Фото Unsplash

Позитивно впливає на кишківник

Морква містить 2 грами клітковини на пів склянки порції (розчинної та нерозчинної). Розчинна клітковина здатна уповільнювати швидкість спорожнення шлунка, що посилює відчуття ситості після їди. Нерозчинна клітковина допомагає нам запобігти запорам.

У сукупності морква є потужним інструментом для підтримки здоров'я травної системи.

Сприяє здоров'ю серця

Морква також має високий вміст калію, який важливий для здоров'я серцево-судинної системи. У поєднанні з клітковиною вона має потенціал для захисту від хвороб серця та високого рівня холестерину.

Не містить глюкози

Морква мінімально впливає на рівень цукру в крові. Це робить її хорошою закускою як для діабетиків, так і для всіх, хто хоче уникнути стрибків рівня цукру в крові.